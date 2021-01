Coronaausbruch: Generelles Besuchsverbot im Kreiskrankenhaus Wolgast

Wolgast

Im Altersmedizinischem Zentrum (Geriatrie) des Kreiskrankenhauses Wolgast wurden zwei Patienten positiv auf den Corona-Erreger getestet. Auch bei einem dritten Patienten wurde nach der Entlassung von der Geriatriestation das Corona-Virus nachgewiesen. Es wurde ein Aufnahmestopp für die Geriatrie mit Patienten ausschließlich im höheren Lebensalter ausgesprochen. Angesichts des anhaltend hohen Infektionsgeschehens und des aktuellen Ausbruchs hat das Kreiskrankenhaus zudem auch ein generelles Besuchsverbot verhängt.

„Aktuell sind wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises dabei, die Kontakte nachzuvollziehen und unsere Kollegen zu testen“, sagte die Ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach. „Zwei Mitarbeiter wurden am Montag ebenfalls positiv getestet, die Tests laufen noch. Schon jetzt ist klar, dass ein größerer Teil der Mitarbeiter dieser Station in Quarantäne gehen muss“, so die Ärztliche Direktorin.

Darüber hinaus kann es aufgrund des Personalausfalls zum Teil zu Verschiebungen bei den geplanten Operationen kommen. Das ist im Moment eine sehr herausfordernde Situation, wobei alle Pflegekräfte und Ärzte an einem Strang ziehen, um diese gemeinsam zu bewältigen. Unser Ziel ist, weiterhin eine bestmögliche Krankenversorgung für die Region und alle Menschen mit gesundheitlichen Problemen anbieten zu können.“

Von Cornelia Meerkatz