Coronakrise: Rostocker Polizei verweist 330 Personen des Landes

Die Polizei hat am Samstag 189 Fahrzeuge mit 330 Personen in der Region Rostock aufgrund der Einreisebestimmungen wegen der Coronakrise abgewiesen. Nach Polizeiangaben wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock am Samstag insgesamt 783 Fahrzeuge kontrolliert. Am Sonntag wurden die Kontrollen fortgesetzt

Mit Lautsprecherwagen an touristischen Hotspots

Außerdem fährt die Polizei weiterhin mit Lautsprecherwagen durch touristische Zentren des Landes, um die Verordnung der Landesregierung umzusetzen. „Achtung, hier spricht Ihre Polizei“ – so beginnen die Durchsagen. Ziel sei es, alle Touristen, die sich zurzeit noch in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten, zur Abreise zu bewegen. Bei den Ansagen werde insbesondere auf das gemeinsame Interesse hingewiesen, gesund zu bleiben, hieß es in der Pressemitteilung. Die meisten Angesprochenen hätten Verständnis für die Situation gezeigt. Insgesamt wurden am Samstag mehr als 84 Durchsagen realisiert.

Polizei hat soziale Netzwerke im Blick

Um soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, hat die Polizei auch die Aufgabe, Menschenansammlungen zu unterbinden. Dazu habe die Polizei auch die sozialen Netzwerke im Auge, um Verabredungen zu Treffen größerer Personengruppen festzustellen und zu verhindern.

Wir bleiben für Sie da – bleiben Sie bitte für uns zu Hause!

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass die derzeitigen Freiheitsbeschränkungen ein Ziel haben, nämlich die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. „Diese Aufgabe können wir nur gemeinsam bewältigen. In diesem Sinne: Wir bleiben für Sie da – bleiben Sie bitte für uns zu Hause!“, heißt es in dem eindringlichen Appell.

