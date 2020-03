Coronavirus: Behörden in MV wollen vorerst keine Veranstaltungen absagen

Rostock

Zwei weitere Corona-Fälle in MV – und die erste Absage einer Großveranstaltung: Das Virus Sars-CoV-1 hält MV in Atem. Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock hat ihren für Dienstag geplanten Jahresempfang abgesagt.

Ehrengast bei der großen Feier zum 30. Kammer-Geburtstag sollte Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sein. Doch der sagte seine Teilnahme kurzfristig ab – weil es in seinem Bekanntenkreis einen Corona-Fall gibt. Die IHK reagierte daraufhin mit einer Absage der Feier, zu der gut 700 Gäste erwartet wurden. Bisher ist das die einzige größere Veranstaltung, die wegen der Virus-Epidemie nicht stattfinden soll.

Land: Keine generellen Absagen

Denn während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) am Sonntag noch eine Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern forderte, reagieren die Behörden in MV zurückhaltend – selbst Spahns Parteifreund Harry Glawe, Gesundheitsminister in Schwerin, will Sport- und Kulturveranstaltungen nicht pauschal absagen.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu: „Der Bundesgesundheitsminister hat Empfehlungen ausgesprochen. Entscheidend ist, was die Gesundheitsbehörde vor Ort in Abstimmung mit der Kommune oder dem Landkreis und dem Veranstalter regelt“, so Glawes Sprecher Gunnar Bauer.

Bayern kündigte hingegen am Montagabend an, die Empfehlung von Jens Spahn umzusetzen.

Online-Umfrage: Veranstaltungen wegen Corona-Virus absagen – ja oder nein?

Auch Landkreis Rostock betroffen

Die Landkreise in MV bleiben weiter bei ihrer Linie: Die Hygienemaßnahmen rund um Veranstaltungen werden verschärft, die Lage wird beobachtet. Absagen – bisher nicht: „Wir sehen dazu keinen Grund“, sagt beispielsweise Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock.

Das Güstrower Landratsamt musste am Montag die nächsten beiden Corona-Fälle melden: Nach OZ-Informationen hat sich ein Ehepaar im Alter von 76 und 78 Jahren aus dem Nordwesten des Landkreises Rostock auf einer Reise nach Ägypten infiziert. Während ein Erkrankter zu Hause unter Quarantäne steht und noch keine Symptome zeigt, wird der zweite in einer Klinik behandelt. Die Ermittlungen zu Kontaktpersonen laufen auf Hochtouren, so Fengler.

Keine weiteren Absagen bisher

Weitere Großveranstaltungen sind bisher nicht von Absagen betroffen: Das Drittliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig fand am Montagabend unter verstärkten Schutz-Maßnahmen statt. Jeder Besucher musste sich vor Betreten des Stadions die Hände desinfizieren.

Das ausverkaufte Konzert von Johannes Oerding am Mittwoch in der Rostocker Stadthalle, für das 5506 Karten verkauft sind, soll wie geplant stattfinden. Weder der Veranstalter, noch die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft „in Rostock“ planen bisher eine Absage, heißt es aus der größten Arena des Landes.

Nur einen Tag später, am Donnerstag, werden erneut mehrere Tausend Zuschauer in Rostock erwartet – zu „Lord of the Dance“. „Wir sensibilisieren die Veranstalter, sehen aber weiterhin keinen Grund für generelle Absagen“, so Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze.

„Die Veranstalter sind – zugegeben – alle etwas nervös. Wir alle wissen nicht, wie sich die Lage weiter entwickelt“, sagt Andreas Markgraf, Chef der Rostocker Hansemesse. Dort soll am Wochenende die Ausstellung „Tier & Natur“ stattfinden, 16 000 Besucher werden erwartet. „Der aktuelle Stand ist, dass die Messe stattfinden wird“, so Markgraf. „Wir haben nur die Wahl zwischen ganz oder gar.“

Landkreis geben Hinweise

Auch aus dem Rostocker LT-Club, einer der größten Discotheken des Landes, heißt es, dass vorerst weit gefeiert werden soll – trotz Corona. In Stralsund soll eine geplante Berufsmesse ebenfalls stattfinden, sagt Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Auch aus Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald heißt es: Keine Absagen – bisher jedenfalls.

