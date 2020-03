Rostock

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt werden. Die Entscheidung liegt aber bei den lokalen Behörden.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will Veranstaltern eine Richtlinie zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus an die Hand geben. Gesundheits-, Rechts- und Ordnungsamt würden die Empfehlungen in den kommenden Tagen ausarbeiten, sagte Landrat Michael Sack ( CDU) am Montag in Greifswald. Veranstalter sollen Hinweise bekommen, wann sie ihre Vorbereitungen einstellen sollten, um nicht unnötig Geld auszugeben.

Baltic Lights auf Usedom kurz vor Start abgesagt

Am vergangenen Freitag war das Schlittenhunderennen Baltic Lights auf der Insel Usedom wenige Stunden vor der Eröffnung abgesagt worden. Sack sagte: „Ich bin der Meinung, dass die Gemeinde sehr verantwortungsbewusst gehandelt hat.“ Noch sei Mecklenburg-Vorpommern in der präventiven Phase. Für die Behörden sei es schwer, nicht kleinlich zu sein, aber die Sicherheit zu gewährleisten. Der Unterschied zu anderen Veranstaltungen mit vielen Menschen wie Theatervorstellungen oder Konzerten sei, dass diese nicht einzeln genehmigt werden müssten, Events dagegen schon.

Der für 14. März in Schönberg (Nordwestmecklenburg) geplante Grand Prix de la Männerballett für Mecklenburg-Vorpommern fällt vorerst aus. Die Veranstalter können behördliche Auflagen nicht erfüllen. Neuer Termin: 26. September.

Wie der Präsident des Binnenfischereiverbandes in MV, Ulrich Paetsch, mitteilte, wird die für 16. März in Waren an der Müritz geplante Jahrestagung verschoben. Es wären zwar keine 1000 Teilnehmer erwartet worden, aber man müsse für die Gesundheit der Fischer Sorge tragen, hieß es. Paetsch rechnet damit, dass die Verbandstagung im Herbst nachgeholt werden kann.

Die Wismarer Heringstage sollen stattfinden.



Wismar: Premiere und Vorstellung der Niederdeutschen Bühne am 14. und 15. März und 22. März im Theater der Hansestadt Wismar werden verschoben.



Die Karten behalten ihre Gültigkeit.



Die neuen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Gesellenfreisprechung in der Nikolaikirche findet nicht statt:



"Auch die Veranstaltung der Handwerkskammer Rostock und Bad Doberan am Dienstag in der Nikolaikirche in Rostock kann nicht stattfinden", so Bettina Reißig, Leiterin des kirchlichen Zentrums.





Caveman in der Nikolaikirche Rostock wird verschoben



Wie die Leiterin des kirchlichen Zentrums Bettina Reißig am Donnerstag bestätigte, werden die Caveman Veranstaltungen am Wochenende nicht stattfinden. "Es gibt Ersatztermine am zweiten, dritten und vierten Oktober 2020. Die Karten behalten ihre Gültigkeit", so Reißig.





Rund 60 Mädchen und Jungen wollten am Sonnabend, 14. März, im Wismarer Phantechnikum beim Finale der Landesmeisterschaft von „Formel 1 in der Schule“ um den Gewinn des Nordmetall Cup Nord-Ost wetteifern. Dafür haben sie monatelang kleine Mini-Rennwagen gebaut – computergefräst aus Kunststoffblock und im 3D-Druckverfahren hergestellt. Auch die Veranstaltung ist abgesagt. Der Veranstalter bedauert, dass die Absage so kurzfristig erfolgt. Über eine Ersatzveranstaltung oder eine andere Form der Wettbewerbsaustragung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Palliativtag MV und Kammertag der Landesärztekammer abgesagt



Die Veranstalter des Palliativtages und des Kammertages der Landesärztekammer haben die Events in Rostock abgesagt - beides war an diesem Wochenende geplant.

Messe „Bauen & Sanieren – EIGENHEIM“ 2020 in Rostock abgesagt



Auch die Messe vom 20. bis zum 22. März in der Hanse Messe Rostock wurde abgesagt.





Die PS-Lotterie-Gala der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest am 20. März im Theater der Hansestadt Wismar findet nicht statt. Die Veranstaltung war mit 430 Plätzen ausverkauft. Die Absage geschieht nach Aussage des Vorstandes der Sparkasse aus der Verantwortung für die Gesundheit der Besucher und Beteiligten heraus, um die Ausbreitung der Coronavirusinfektionen weiter zu verlangsamen. Die Sparkasse plant, die PS-Lotterie-Gala zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtlich im Herbst dieses Jahres) nachzuholen. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.



B2 Schlagerparty in Grimmen findet statt:



Bei einer Sitzung am Donnerstag haben der Kulturhausleiter Morten Kabisch und der Pressesprecher der Stadt Thorsten Erdmann entschieden, dass die B2-Schlagerparty in Grimmen stattfinden wird.





Der Tag der offenen Tür am 14. März in der Schule Proseken (Nordwestmecklenburg) ist abgesagt. Er soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

"Fusion" soll stattfinden:



Eines der größten Festivals in Norddeutschland - die alternative „Fusion“ in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) - soll trotz der Infektionslage beim neuartigen Coronavirus auch 2020 stattfinden. „Das ist bisher Ziel der Behörden und des Veranstalters“, sagte die Ordnungsamtsleiterin im Amt Röbel/Müritz, Marlen Siegmund, am Donnerstag.

Nach der Hansestadt Rostock zieht auch das Umland nach:

Der Landkreis Rostock hat ein Bürgertelefon für Anfragen und Beratung zum neuen Coronavirus geschaltet. Besetzt ist es von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 7 und 22 Uhr. Die Nummer lautet:

03843/755 6 9999

