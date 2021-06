Schwerin

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat seinen Appell erneuert, vereinbarte Corona-Impftermine wahrzunehmen und so sich selbst und andere zu schützen. Der vollständige Impfschutz zwei Wochen nach der zweiten Impfung biete zudem in der Ferienzeit Erleichterungen beim Reisen, betonte Glawe am Freitag in Schwerin. So entfallen vielfach geforderte Corona-Test. Der digitale Impfpass zur Bestätigung werde auch in den Impfzentren Mecklenburg-Vorpommerns ausgestellt. Der entsprechende QR-Code könne dort direkt nach erfolgter Impfung auf das Smartphone geladen und zur Sicherheit auch ausgedruckt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der digitale Impfnachweis ist eine Ergänzung, um den Alltag zu erleichtern“, sagte Glawe. Aber auch der gelbe Impfpass werde weiterhin als Dokument anerkannt. Digitale Impfzertifikate könnten nachträglich oder nach Impfungen bei Hausärzten über die Apotheken erworben werden.

Nach Angaben Glawes wurden zuletzt immer häufiger Termine in Impfzentren nicht wahrgenommen oder spät abgesagt, tageweise zwischen 15 und 40 Prozent. In Kreisen und kreisfreien Städten wird unterschiedlich darauf reagiert. In Schwerin etwa werden Wartelisten mit Nachrückern für Erstimpfungen geführt, die kurzfristig ins Impfzentrum kommen können.

Von RND/dpa