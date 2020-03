Coronavirus: Hausärzten in MV gehen Schutzmasken und Desinfektionsmittel aus

Rostock/Schwerin

Fehlende Arbeitsmaterialien und wenig Informationen: Das Coronavirus stellt auch Hausarztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern vor große Herausforderungen. „ Desinfektionsmittel und Masken werden knapp“, sagt etwa der Rostocker Allgemeinmediziner Dr. Thomas Maibaum. „Wir wissen nicht, wie wir an Desinfektionsmittel kommen sollen.“

Der Arzt kritisiert die fehlenden Informationen seitens der Behörden. „Die machen mir das Leben schwer und verweisen immer wieder ans Robert-Koch-Institut“, sagt er. „Es gibt keine klaren Angaben, wie ich mich verhalten soll und wie ich ohne Schutzmasken überhaupt Abstriche bei Verdachtsfällen machen soll.“

Tests außerhalb des normalen Praxisbetriebes

Auch Allgemeinmediziner Karsten Thiemann aus Bützow ( Landkreis Rostock) betont, dass er guten Gewissens eigentlich gar keinen Corona-Abstrich machen könne – es fehle an der notwendigen Schutzkleidung. „Man bekommt nichts mehr bestellt. Auch die Apotheken sind leer“, sagt er.

Verweigern würde er einen Test aber dennoch nicht. „Wenn das notwendig ist, dann müsste man das außerhalb des normalen Praxisbetriebes durchführen und versuchen, den Kontakt unter zehn Minuten zu halten.“ Auch eine Zusammenarbeit mit den Kliniken sei sinnvoll. „Es ist ja auch immer noch nicht klar, ob es Testzentren für solche Fälle geben wird.“

Apotheken meldeten bereits Engpässe

Bisher habe es aber keinen Verdachtsfall in seiner Praxis gegeben. „In Mecklenburg-Vorpommern sind die Zahlen noch recht überschaubar“, sagt der Bützower. „Das größte Problem ist die Unsicherheit, dass keiner weiß, wie er an Material kommen soll.“

Apotheken in der Region meldeten bereits in der vergangenen Woche eine erhöhte Nachfrage an bestimmten Produkten. „Atemschutzmasken gibt es längst keine mehr“, erklärte etwa Sabine Grundner, Leiterin der Allee-Apotheke in Bad Doberan. „Und auch bei den Desinfektionsmitteln können wir die normalen Bestellvorgänge gar nicht mehr einhalten.“ Deshalb gelte es jetzt alternative Vertriebswege zu suchen.

Virus kein Thema in der Sprechstunde

Eine „Corona-Angst“ haben die beiden Hausärzte in ihren Praxen bisher aber nicht festgestellt. In der Sprechstunde stehe derzeit vielmehr die normale jahreszeitlich bedingte Grippesituation im Vordergrund. Nach Angaben des Lagus wurden seit Oktober 2019 insgesamt 1920 Influenza-Infektionen gemeldet. Bei Thomas Maibaum ist das Wartezimmer aktuell voll: 142 Patienten suchten am Montagvormittag die Gemeinschaftspraxis in Schmarl auf.

„Einen Test auf Corona machen wir nur, wenn der Betroffene Grippesymptome aufweist und in einem Risikogebiet war beziehungsweise Kontakt zu einem Betroffenen hatte“, erklärt er. „Die Laborkapazitäten sind begrenzt. Das verstehen die Patienten dann auch.“ Die Patienten seien gelassen. „Wenn jemand wegen eines Corona-Verdachts kommt, dann nur weil das persönliche Umfeld darauf gedrängt hat.“

Nicht sofort zum Arzt

Experten raten dringend dazu, bei der Befürchtung, infiziert zu sein, erst einmal zu Hause zu bleiben. „Erst mal anrufen und nicht direkt in die Praxis rennen“, sagt der Sprecher des Deutschen Hausärzteverbands, Christian Schmuck. „Denn wenn man nun wirklich daran erkrankt sein sollte, dann muss man das ja nicht unbedingt in ein voll besetztes Wartezimmer mit ohnehin schon geschwächten Immunsystemen reintragen.“

Für diesen Fall hat Maibaum vorgesorgt. „Wir haben in unserer großen Gemeinschaftspraxis die Möglichkeit, ein separates Wartezimmer einzurichten – falls bei jemandem ein Verdacht besteht, sitzt er dann nicht zusammen mit anderen Patienten in einem Raum“, sagt er. Auch der Rostocker appelliert erneut an Patienten, bei Beschwerden zunächst anzurufen und ein weiteres Vorgehen zu besprechen.

Mehr Anrufe als gewöhnlich

Das funktioniert in der Praxis von Internist Dr. Hartmut Duppel aus Elmenhorst-Lichtenhagen bereits sehr gut. „Meine Sprechstundenhilfen nehmen gerade mehr Telefonate an“, sagt er. „Wir haben schon einige Nachfragen von Einwohnern, die gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Einige Patienten rufen auch in der Praxis an und fragen, ob es sich um Corona handeln könnte“, sagt der Mediziner. „Aber es handelt sich meist um einen kleinen Schnupfen, der in dieser Jahreszeit vollkommen normal ist.“

