Coronavirus-Infektionen in Kirchen: Landrat isoliert 350 Gläubige in Vorpommern

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat am Samstag häusliche Isolation für rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Gottesdiensten verfügt, bei denen sich über Pfingsten mehrere Gläubige mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das gab der Sprecher des Landkreises, Olaf Manzke, am Nachmittag bekannt. Sie dürfen laut behördlicher Anordnung ihre Wohnungen nun für 14 Tage nicht ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen und keinen Besuch empfangen.

Diese Gottesdienste sind gemeint:

Die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises hatten zumindest an einem der folgenden Gottesdienste teilgenommen:

• am 30. Mai 2020, um 18:00 Uhr in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund, Frankenstr. 39,

• am 31. Mai 2020, um 8:00 Uhr und/oder 9:00 Uhr in der Kirche Katholische Kirche Grimmen St. Jacobus in Grimmen , Dr.-Kurth-Fischer-Str. 1,

• am 1. Juni 2020, um 10:30 Uhr in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund, Frankenstr. 39,

• am 1. Juni 2020, um 14:00 Uhr in der Kirche St. Marien in Stralsund, Marienstr. 16

Infiziert auch ohne unmittelbaren Kontakt

„Aufgrund eines bestätigten Covid -19-Falles wurden bei Besuchern der oben genannten Gottesdienste Testungen auf das Coronavirus durchgeführt. Im Ergebnis dieser Testungen wurde festgestellt, dass auch Personen mit SARS-CoV-2 infiziert wurden, die Besucher der Gottesdienste waren und keinen unmittelbaren Kontakt mit der Covid-19 infizierten Person hatten“, begründet der Landrat des Landkreises Vorpommern Rügen, Stefan Kerth, die Verfügung. Bislang seien 120 Abstriche im Zusammenhang mit den Gottesdiensten untersucht, worden, heißt es in der Mitteilung. Dabei wurden insgesamt acht Personen wurden dabei positiv getestet.

Landrat: Sehr ansteckendes Geschehen

Landrat Kerth: „Es handelt sich hier um ein sehr ansteckendes Geschehen, sodass für die genannten Personen die Gefahr besteht, angesteckt zu sein, zu erkranken oder weitere Personen anzustecken. Unser Ermittlungsdienst im Gesundheitsamt arbeitet auf Hochtouren, um mögliche Infektionsketten zu brechen.“

Bei Nichtbefolgung Freiheitsstrafe möglich

In der am 6. Juni erlassenen Allgemeinverfügung des Landkreises heißt es, dass alle Betroffenen den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten haben, zweimal täglich Fieber messen und Tagebuch führen müssen. Wer der Anordnung zuwider handele, werde mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldbuße bestraft.

Link zur Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Rügen:

https://www.lk-vr.de/Willkommen/Bekanntmachungen

Von Jan-Peter Schröder