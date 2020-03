Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Montag mitteilte, ist die Zahl der nachgewiesenen Fälle weiter gewachsen. Auch müssten mehr Erkrankte stationär behandelt werden.

Coronavirus-Infektionen in MV überschreiten 200er-Marke

