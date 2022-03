Schwerin

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat für eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung nach drei Monaten geworben. „Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet die bundesweit höchsten Inzidenzen an Neuinfektionen. Ältere Menschen haben das höchste Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Sie sind nun besonders gefährdet“, sagte die Politikerin am Mittwoch in Schwerin.

Sie verwies hierbei auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), wonach der zweite Booster besonders Über-70-Jährigen und Menschen mit Immunschwäche empfohlen wird.

Doch auch andere Personengruppen sollen laut Drese eine erneute Booster-Impfung in Betracht ziehen. Hierzu gehören demnach Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Gesundheitspersonal und andere Risikogruppen. Die Ministerin appellierte zudem an alle Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht oder unvollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, sich impfen zu lassen.

Von RND/dpa