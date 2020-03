Schwerin

Die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie dürfte auch gravierende Einschnitte für die Wirtschaft in MV bringen. Wie die Konsequenzen abzufedern sind, darüber diskutieren Vertreter der Landesregierung und von Wirtschaftsverbänden derzeit in Schwerin. Am späten Nachmittag soll es dazu Informationen geben, heißt es aus der Staatskanzlei.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) bat bereits vor der Runde um Verständnis für mögliche weitere Einschränkungen. „Wir müssen leider auch in unserem Land den Tourismus runterfahren, unser Land dicht machen für Touristen gerade aus anderen Bundesländern“, so Schwesig. Es sei „nicht zu vertreten“, dass sich das Virus in MV weiter ausbreitet. Während die Landesregierung mit der Wirtschaft redet, gebe es parallel Kontakte mit der Bundesregierung und anderen Bundesländern, um Maßnahmen deutschlandweit abzustimmen, ist zu hören.

In der Tourismusbranche werde massive Einschnitte befürchtet. Neben der Schließung von Bars werde etwa mit hohen Auflagen für Restaurants gerechnet, die weiterhin offen bleiben, so Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in MV. „Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen das für die Branche haben wird.“

Von Frank Pubantz