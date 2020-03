Rostock

Das öffentliche Leben in Mecklenburg-Vorpommern mit den großen Städten Rostock, Stralsund, Greifswald, Wismar, Schwerin und Neubrandenburg kommt praktisch zum Stillstand – ebenso wie im Rest der Republik.

Am Montagnachmittag verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) neue Maßnahmen, die dabei helfen sollen, die Corona-Epidemie so gut es geht zu bremsen. So sollen alle Geschäfte schließen, die nicht den täglichen Bedarf abdecken. Kurz danach trat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin vor die Presse.

Hier fassen wir die wichtigsten Maßnahmen, Fragen und Antworten zusammen.

Welche Einrichtungen schließen?

Schon seit Montag sind Schulen, Kindertagesstätten und Universitäten geschlossen, Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt. Künftig sollen nur noch Supermärkte, Lebens- und Futtermittelhändler, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen und Banken sowie Poststellen, Frisöre, Zeitungshändler, Waschsalons und der Großhandel regulär öffnen dürfen. Darauf hatten sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten verständigt.

Zudem soll das Verbot der Sonntagsöffnung gekippt werden. Betroffen von den Schließungen sind in erster Linie Mode- und Elektrogeschäfte, aber auch Einkaufscenter, Parfümerien und Geschenkartikel-Läden.

Was ist mit dem Online-Handel?

Betroffen ist generell nur der stationäre Handel, nicht der Online- und Versand-Handel mit den einzelnen Geschäften. Es kann also noch online bestellt werden.

Was ist mit Lebensmittelläden?

Alle Geschäfte des tägliche Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien bleiben geöffnet. Die Öffnungszeiten werden sogar erweitert – indem Sonntagsöffnungsverbote für diese Geschäfte gekippt werden. Auch Wochenmärkte dürfen weiter stattfinden. „Niemand muss Angst haben, dass er in den kommenden Tagen oder Wochen keine Lebensmittel mehr bekommt. Die Produktion läuft weiter“, sagte Schwesig.

Wie sieht es mit Baumärkten aus?

Baumärkte sollen öffnen dürfen – aber mit Zutrittsbeschränkungen. Ikea hat am Dienstag erklärt, alle Märkte in Deutschland zu schließen. Das würde auch den Markt in Rostock betreffen.

Dürfen Gaststätten weiterhin öffnen?

Restaurants dürfen nur noch zwischen 6 und 18 Uhr öffnen. Ausnahmslos. Auch die Zahl der Besucher wird reduziert.

Was ist mit Spielplätzen?

Spielplätze sind gesperrt. Angela Merkel hat betont, dass das auch kontrolliert wird. In Rostock wurde bereits begonnen, die Maßnahme umzusetzen. Spielplätze wurden mit Absperrband gesperrt.

Rostock: Abgesperrt ist ein Spielplatz in der Hansestadt. Die Sperrung von Spielplätzen gehört zu einem ganzen Maßnahmepaket, das von Bund und Ländern im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschlossen wurde. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Ab wann gelten die Maßnahmen?

Noch unklar. Die neuen Regelungen sollen in den kommenden Tagen in Kraft treten. „So zügig wie möglich“, sagte Manuela Schwesig.

Arbeiten Lieferdienste weiter?

Ja. „Eventuelle behördliche Maßnahmen zur Schließung von Restaurants beziehen sich lediglich auf die Vermeidung von Menschenansammlungen, nicht aber auf die Lieferung der Gerichte“, teilte eine Bringdienstkette gestern mit. Viele Pizza-Dienste liefern in diesen Tagen aber schon Hygienehinweise mit.

Was ist mit Arztpraxen und Friseuren?

Sie dürfen weiterhin öffnen.

Darf man noch in den Urlaub fahren?

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, Urlaubsreisen ins In- und Ausland sind von nun an verboten. Gestattet ist weiterhin der Pendelverkehr von Berufstätigen. Die Hotels in MV sollen nur noch Geschäftsreisende aufnehmen dürfen. „Das trifft uns als Tourismusland sehr, sehr hart. Wenn andere aus anderen Ländern zu uns kommen, haben wir eine unkontrollierbare Situation. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, sagte Manuela Schwesig.

16.03.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund: Polizeibeamte kontrollieren vor der Ziegelgrabenbrücke den Fahrzeugverkehr in Richtung der Insel Rügen. Im Hintergrund ist die gesperrte Rügenbrücke zu sehen. Alle norddeutschen Küstenländer sperren wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Montag ihre Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Darf ich mich in MV noch frei bewegen?

Grundsätzlich ja, aber nicht mehr überall hin. Landesweit sind die Zufahrten zu den Inseln Rügen, Usedom, Hiddensee, Poel und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst am Montag abgeriegelt worden. Die Inseln dürfen nur betreten werden, wenn man dort seinen Erstwohnsitz hat oder dort arbeitet.

Wie verhalten sich Kliniken und Pflegeheime?

Seit Montag sind alle planbaren Operationen in Kliniken verschoben. Für Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser gelten fortan Besuchsverbote.

Rostock: Tobias Schürholz, Leiter der perioperativen Intensivtherapie, steht neben einem Intensivbett in der perioperativen Intensivtherapie der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Universitätsmedizin Rostock. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Öffnen Gotteshäuser noch?

Auch Kirchen und andere Gotteshäuser sollen nicht mehr öffnen. „Die Nordkirche schließt sich den Empfehlungen an, alle nicht notwendigen Veranstaltungen abzusagen. Die Nordkirche empfiehlt deshalb, vorerst auch auf Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen zu verzichten. Ob eine Veranstaltung als notwendig angesehen wird und daher stattfindet, soll jeweils in enger Abstimmung mit den Pröpstinnen und Pröpsten entschieden werden“, heißt es auf der Internetseite der Nordkirche.

Wie schnell rechnen die Verantwortlichen mit ersten Erfolgen?

Man rechne nicht damit, dass innerhalb von ein bis zwei Tagen Erfolge eintreten, sagte Niedersachens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD), dessen Land ähnliche Maßnahmen ergriffen hat wie MV. „Das Ziel ist, dass wir innerhalb von zehn bis zwölf Tagen sehen werden, dass sich die Infektionszahlen deutlich ändern.“ Nach Ostern wolle man die Regelung überprüfen.

Bleiben Sie aktuell informiert Verpassen Sie keine wichtige Nachricht aus der Region und zum Thema „ Coronavirus“ mit unserer App „OZ Mobil“ ( Google Play / App Store für iPhone). Wenn Sie die App auf ihr Smartphone laden, werden Sie über Push-Nachrichten über alle wichtigen Entwicklungen informiert – selbst, wenn Sie kein OZ-Mobil-Kunde sind. Die wichtigsten Infos direkt in Ihrem Messenger: Alternativ können Sie unseren kostenlosen Service über Telegram oder Notify abonnieren. So verpassen Sie ebenfalls keine wichtige Nachricht aus Ihrer Region und zum Thema Corona.

Mehr zum Thema:

Liveticker zu Corona: Das ist die aktuelle Lage in MV

Helfer im Rostocker Corona-Testzentrum: „Meine Mutter hat Angst um mich“

Coronavirus in Greifswald: Ansturm auf Abstrichzentrum

Von OZ