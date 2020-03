Schwerin

Neue Entwicklungen zur Corona-Krise in MV: Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) kündigt am Donnerstagabend an, dass landesweit zunächst vier sogenannte Fieberzentren vor großen Krankenhäusern errichtet werden sollen. In diesen Zentren sollen Ärzte positiv auf das Virus getestete Patienten je nach Schwere der Erkrankung selektieren. Die leichteren Fälle würden draußen behandelt, die schweren stationär aufgenommen, so Glawe. Das erste Fieberzentrum solle in Greifswald entstehen, weitere Standort würden noch erörtert.

Glawe : Zahl der Intensivbetten soll verdoppelt werden

„Es ist jetzt wirklich ernst“, erklärt Glawe. Alle Bürger sollten sich endlich an die aufgestellten Regeln halten, um eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das Gesundheitssystem dürfe nicht überlastet werden. Stand Donnerstagabend seien 142 Infizierte landesweit bekannt, sagt Prof. Emil Reisinger, Unimedizin Rostock. Am Vortag waren es noch 100. Der „deutliche Anstieg“ binnen eines Tages zeige, dass sich Menschen jetzt direkt im Land anstecken, neue Fälle also nicht mehr von außerhalb kämen wie zu Beginn der Epidemie.

Die Kapazität von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit solle in MV verdoppelt werde. Laut Krankenhausplan sind es 215, mittlerweile seien es aber bereits 442 solche Betten vorhanden, geplant mindestens 515, so Glawe. Weitere Beatmungsgeräte erwarte man kommende Woche im Land.

Von Frank Pubantz