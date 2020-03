Coronavirus-Pandemie: Jetzt schließt MV alle Schulen und Kitas im Land

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Sonnabend verkündet: Alle Kitas und Schulen sind ab Montag dicht. Betreuung von Kindern für Ärzte und Rettungskräfte sei weiterhin abgesichert.

Schluss mit Kita und Schule in MV: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verkündete am Sonnabend in Schwerin, dass wegen des Coronavirus landesweit das öffentliche Leben eingefroren wird. Quelle: Jens Büttner/dpa