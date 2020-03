Pomellen

Der tagelange kilometerlange Lastwagen-Stau auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) hat sich aufgelöst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte, haben die polnischen Grenzschützer ihre Kontrollen, wie von der Regierung in Warschau angekündigt, deutlich gelockert. Dadurch war der zeitweise bis zu 50 Kilometer lange Rückstau an Lastwagen, der weit bis nach Brandenburg hineinreichte, am frühen Morgen abgebaut. Polen hatte die Kontrollen, zu denen auch das Fiebermessen gehörte, am Sonntag eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus abzubremsen.

Ein Autofahrer kommt ums Leben

Zu der Kontrolle gehörte auch das Ausfüllen von Fragebögen, das ebenfalls eingestellt wurde. Dadurch war es an der gesamten deutsch-polnischen Grenze zu riesigen Staus gekommen. Auf der A12 östlich von Berlin kam bei einem Auffahrunfall am Donnerstag am Stauende zwischen Storkow und Fürstenwalde ( Oder-Spree) ein Fahrer ums Leben. Er war mit seinem Fahrzeug aufgefahren. In den Unfall waren drei Laster verwickelt, ein weiterer Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt.

