Lübeck

Am Sonnabend bekam die Lübecker Polizei einen Hinweis darüber, dass offenbar im Bereich des Flughafengebäudes in Blankensee eine unzulässige Impfaktion stattfinden würde. „Entsprechend konnten Kollegen des 4. Polizeireviers gegen 15 Uhr circa 80 Personen vor dem Flughafengebäude feststellen“, wie Polizeisprecher Stefan Muhtz zu berichten weiß.

Nach seiner Auskunft sei die Zahl „stark zunehmend gewesen, durch weitere, zuströmende Menschen“. Flugverkehr fand zu diesem Zeitpunkt auf dem Betriebsgelände des Airports nicht statt. Gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt und in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde festgestellt, dass dort eine Impfaktion mit einem offensichtlich nicht zugelassenen Impfstoff durchgeführt wird.

Rund 150 Impfwillige hielten sich dazu in der Abfertigungshalle auf, und die Impfungen erfolgten in einem zu diesem Zweck hergerichteten Büroraum, wie es in dem Polizeibericht heißt. Auch Heike Möller-Ramm aus Stockelsdorf wollte sich mit dem sogenannten Stöcker-Impfstoff immunisieren lassen, wie sie den LN gegenüber berichtet.

„Ich bin schon länger mit diesem Impfstoff befasst und habe ihn als gute Alternative gesehen“, sagt Möller-Ramm, „und dadurch, dass ich mal eine Petition unterschrieben habe, werde ich auch immer per E-Mail auf dem Laufenden gehalten.“ Entsprechend wurden sowohl ihr als auch ihrer Schwester konkrete Impftermine für Sonnabend genannt.

Verdacht der Straftat nach dem Arzneimittelgesetz

„Als wir dann aber gegen 17.20 Uhr zum Flughafen kamen, war leider schon alles aufgelöst worden“, erzählt sie. Allerdings verstehe sie nicht, warum doch eigentlich „eine gute Sache, bei der Bürgerinnen und Bürger mit Antikörpern versehen werden“, auf diese Art und Weise verboten werde. „Das ist meine ganz persönliche Sicht. Und natürlich bin ich medizinischer Laie“, betont sie.

Für Polizeisprecher Stefan Muhtz stellt sich die Situation so dar: „Es besteht der Verdacht, dass der Impfstoff nicht zugelassen ist und damit eine Straftat nach dem Arzneimittelgesetz darstellt.“ Mit diesem Kenntnisstand mussten die eingesetzten Beamten die Impfungen also einstellen lassen. Zur Sicherung des Ermittlungsverfahrens wurden Impfproben, genutzte Spitzen sowie Impflisten sichergestellt.

Laut Polizei wurden bis zum Stopp der Aktion bereits 50 Personen geimpft

Von den anwesenden Impfwilligen wurden die Personalien festgestellt. Offensichtlich seien bereits 50 Personen „vor den gefahrenabwehrenden und strafverfolgenden Maßnahmen der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes“ geimpft worden.

Um 16.50 Uhr war schließlich der Einsatz vor Ort beendet. Weitere Informationen der beteiligten Ämter und Behörden stellt Muhtz für die kommende Woche in Aussicht.

Von Michael Hollinde