Holger Kutscher und Heiko Türschmann wollen ihre „Villa Katharina“ in Sassnitz auf Rügen zur Verfügung stellen, um in der Corona-Krise zu helfen. Ihr Angebot soll dann genutzt werden können, wenn Menschen von bereits infizierten Personen isoliert werden müssen.

Holger Kutscher in einer seiner Ferienwohnungen. Auf dem Bild geht er bewusst in den Hintergrund: „Ich will nicht, dass jemand unsere Aktion als Marketing missversteht. Wir wollen in der Krise einfach unseren Beitrag leisten“, betont der Sassnitzer. Quelle: Stefan Sauer