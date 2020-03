Covid-19 - Coronavirus in MV: So hilft die Landesregierung Firmen in der Krise

Das Land MV schafft eine Online-Plattform für Händler, die wegen der Pandemie schließen müssen. Wirtschaftsminister Harry Glawe sicherte Betroffenen am Dienstag mehr Bürgschaften und Erleichterungen bei Steuerzahlungen zu.