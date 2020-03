Rostock

Corona-Gefahr an Bord eines Aida-Schiffes? Die norwegischen Behörden haben am Dienstag das Kreuzfahrtschiff „Aidaaura“ der Rostocker Reederei im Hafen der Stadt Haugesund (50 Kilometer nördlich von Stavanger) festgesetzt. Nach OZ-Informationen hatten deutschen Behörden die Ärzte in Norwegen darüber informiert, dass mindestens ein Passagier an Bord Kontakt mit einem Corona-Infizierten gehabt haben soll.

Hansjörg Kunze, Vize-Präsident des größten deutschen Kreuzfahrtunternehmens, bestätigte der OZ, dass zwei der insgesamt knapp 1200 Gäste an Bord vorerst ihre Kabine nicht verlassen dürfen. „Der Gast ist gesund, er hat keinerlei Beschwerden“, so Kunze.

Die Behörden haben dennoch einen Test auf das neuartige Sars-CoV-9-Virus angeordnet. „Wir erwarten die Testergebnisse am Nachmittag.“ Direkten Kontakt mit dem Infizierten soll nur einer der beiden Gäste gehabt haben. Woher die beiden Passagiere stammen, ist unklar. Die „Aidaaura“ befindet sich auf einer Kreuzfahrt durch die Fjorde Norwegens.

Corona trifft Aida hart

Die Rostocker Reederei wird von der weltweiten Corona-Epidemie besonders hart getroffen: Vor gut drei Wochen verweigerten gleich drei Inselstaaten in der Karibik der „Aidaperla“ das Anlaufen. Sie fürchteten, dass sich Passagiere mit dem Virus infiziert haben könnten. Es handelte sich aber um harmlose Erkältungen. Wenige Tage später gab die Reederei bekannt, alle Kreuzfahrten in Südostasien und China vorerst abzusagen – und zog zwei Schiffe aus der Region ab.

In Japan lag wochenlang das Schiff „Diamond Princess“ der Aida-Schwester Princess Cruises unter Quarantäne. 700 Personen an Bord steckten sich mit Covid-19 an.

Von Andreas Meyer