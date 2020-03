Coronavirus: Viele OZ-Leser stimmen für Ausgangssperre in MV

Rostock

Das unsichtbare Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Die Zahl der Kranken und Toten schnellt in Deutschland nach oben. Trotz des eindringlichen Appells von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) zu mehr Disziplin drohen in der Coronakrise größere Ausgangssperren in mehreren Bundesländern.

Die Ostsee-Zeitung hat die Leser gefragt: Sollte auch in MV eine Ausgangsperre verhängt werden? 407 Leser haben bisher online abgestimmt. Für eine Ausgangssperre haben sich 257 ausgesprochen, das sind rund 63 Prozent. Dagegen sind 122 Leser, also 30 Prozent. Noch unentschlossen sind 28 Teilnehmer.

Seit Donnerstag dürfen die Menschen im bayerischen Mitterteich und zwei weiteren Orten bereits nur noch in Ausnahmefällen auf die Straßen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden jeden Tag mehr Infektionen festgestellt.

