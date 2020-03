Rostock

In Italien sind wegen der Coronakrise inzwischen alle Schulen geschlossen, jetzt zog Tschechien nach. In Deutschland wurden zahlreiche Schulen und Kitas etwa in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern vorsorglich dichtgemacht, in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Klassenfahrten abgesagt. Der Unterricht findet in MV bislang überall statt.

Dass alle für „März und April geplanten Klassenfahrten abgesagt“ werden müssen, fordert die Schweriner Linksfraktion. Die Verunsicherung bei Lehrern, Schülern und Eltern sei groß, „ob Klassenfahrten in Zeiten wie diesen überhaupt angetreten werden sollten“, sagt Simone Oldenburg von der Schweriner Linksfraktion. Ende vergangener Woche hatte etwa das Gymnasium Bad Doberan eine geplante Klassenfahrt mit rund 100 Zehntklässlern nach Südtirol gecancelt.

Verzicht aufs Händeschütteln

Die 610 Schulen des Landes mit insgesamt rund 185 000 Schülern sorgen gegen Ansteckung und Ausbreitung des Coronavirus vor. Das geschehe durch „Aufklärung im Unterricht zu vorbeugenden Maßnahmen“, teilt die Rostocker Stadtverwaltung mit: „Regelmäßige Desinfektionen der Hände und der Verzicht auf das Händeschütteln bei einer Begrüßung“ seien „wichtige Beiträge“ gegen die Verbreitung von Krankheiten.

„Eine Schulschließung wegen einer Infektionskrankheit ist immer eine Einzelfallentscheidung, die erst nach Abwägung von Alternativen getroffen wird“, sagt der Sprecher des Landkreises Rostock, Michael Fengler. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) könnte eine Schließung in Betracht kommen, wenn „Personen die Einrichtung besuchen oder in ihr arbeiten, bei denen ein Labortest eine Corona-Infektion bestätigt hat oder die Symptome haben und Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten“.

Menschen sind verunsichert

Schulschließungen haben allerdings große Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Gesundheitssystem, wenn Eltern dann nicht mehr zur Arbeit gehen können, sondern sich um ihre Kinder kümmern müssen. „Dass die Menschen verunsichert sind, ist nachvollziehbar“, sagt die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Annett Lindner. Alle Schulen hätten Informationen zum aktuellen Stand und Vorgehen erhalten, auch gebe es Belehrungen zu den notwendigen Hygienemaßnahmen. „Mehr kann man in dieser Situation zunächst nicht tun“, betont Lindner.

Infektionskrankheiten seien in Gemeinschaftseinrichtungen ein sehr präsentes Thema, sagt die Sprecherin des Instituts Leben und Lernen (ILL), Henrike Thaut. Das ILL betreibt in MV knapp 70 Einrichtungen, in denen rund 8000 Kinder betreut werden. In den Einrichtungen seien zusätzlich Desinfektionsständer für Besucher aufgestellt worden. Mitarbeiter, die erste Krankheitssymptome zeigen, sollen sich krankschreiben lassen. Auf Körperkontakt werde verzichtet, etwa Händeschütteln.

Schulen wappnen sich mit digitalem Lernen

Sollte es zu Schulschließungen kommen, könnten etwa Lehrer und Schüler des Schlossgymnasiums Gützkow (Vorpommern-Greifswald) beim digitalen Lernen Aufgaben über eine schulinterne Plattform austauschen, erklärt Schulleiter Ulf Uhlig. Über eine Versorgung der Schüler mit Unterrichtsmaterial über eine Lernplattform wird auch bei der Ecolea-Schule in Rostock nachgedacht, heißt es in einer Mitteilung an die Eltern.

An den meisten Schulen im Nordosten sei „digitaler Fernunterricht in Form von Webinaren oder Live-Konferenzen“ bisher aber „Zukunftsmusik“ und in MV auch noch nicht „abschließend datenschutzrechtlich gesichert“, erklärt Annett Lindner.

Von Axel Meyer-Stöckel