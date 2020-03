Coronavirus: Warum es in MV noch keine Toten gibt

Rostock

In der weltweiten Coronakrise ist Mecklenburg-Vorpommern noch immer eine positive Ausnahmeerscheinung: Als einziges Bundesland in ganz Deutschland hat MV bisher keine Covid-19-Todesopfer zu beklagen. Und auch die Zahl der Menschen, die schwer am Coronavirus erkranken, bleibt stabil niedrig (fünf Fälle aktuell).

Auch am Donnerstag gab es gute Nachrichten: Die Zahl der Infizierten im Nordosten steigt weiterhin nur leicht. 20 neue Fälle wurden in MV gemeldet. Neuer Gesamtstand – laut Landesamt für Gesundheit und Soziales: 265.

Vor allem Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner und Wissenschaftlicher Vorstand der Rostocker Uni-Medizin, lieferte zuletzt immer wieder Erklärungsansätze, warum die Pandemie MV nicht so schwer trifft:

1. MV war schnell

Das Virus erreichte den Nordosten als eines der letzten Bundesländer. Die Behörden hatten viel Zeit, sich vorzubereiten – und zu reagieren: „Wir haben sehr früh sehr viele Tests durchgeführt“, sagt Reisinger. Dadurch seien rechtzeitig die Ansteckungsketten unterbrochen worden.

2. MV war vorbereitet

Die Patienten, die sehr früh positiv getestet wurden, konnten auch zeitnah medizinisch behandelt werden, sagt Reisinger. Dadurch sei es gelungen, von Anfang an den Verlauf der Erkrankungen positiv zu beeinflussen.

3. MV ist vorbildlich

Die Menschen im Nordosten halten sich an die Regeln, die das Land zur Eindämmung der Pandemie erlassen hat. Reisinger und auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) lobten zuletzt die Bürger für ihre Besonnenheit: weniger Kontakte, wenige Neuinfektionen.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Reisinger vermutet, dass die Dunkelziffer bei den Infektionen enorm hoch ist. Er sprach zuletzt von mehr als 2000 Infizierten. Die meisten davon würden aber nicht mal merken, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Von Andreas Meyer