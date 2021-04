Schwerin

Nach den hohen Corona-Neuinfektionszahlen gelten seit Mittwoch in weiten Teilen von Mecklenburg-Vorpommern nächtliche Ausgangsbeschränkungen. So haben nun die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Vorpommern-Greifswald für ihre gesamte Region solche Beschränkung zwischen 21.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens erlassen, wie aus Verfügungen hervorgeht. Damit gelten in vier der sechs Landkreise solche Ausgangsbeschränkungen, nach denen Bewohner sich nur „mit triftigem Grund“ außerhalb ihrer Wohnungen oder Grundstücke draußen aufhalten dürfen.

An der Seenplatte sind mit Neubrandenburg, Neustrelitz und Waren die größten Städte und viele Ämter im Osten sowie um Malchow betroffen. Im Kreis Ludwigslust-Parchim gilt die Ausgangsbeschränkung schon länger. Im Landkreis Rostock wurde die Maßnahme nun für elf Ämter, darunter Teterow und die Mecklenburgische Schweiz, Bad Doberan, Kröpelin und Laage verhängt. Einige Kreise haben dies auch mit Kontaktbeschränkungen gekoppelt, wonach ein Hausstand nur noch eine andere erwachsene Person treffen darf.

Keine Ausgangsbeschränkungen gab es bisher nur in Rostock, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland lag zuletzt bei 151,8 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. In Vorpommern-Greifswald lag diese bei 201,2, Mecklenburgische Seenplatte (184,1), Ludwigslust-Parchim (174,2) sowie in Schwerin (150,5).

Von RND/dpa