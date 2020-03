Coronavirus: Zwölf neue Fälle in MV 

Rostock

Das Gesundheitsamt des Landes (Lagus) meldete am späten Samstagnachmittag zwölf neue Fälle von Corona in Mecklenburg-Vorpommern. Diese wurden sowohl aus den Landkreisen, als auch aus den kreisfreien Städten an die Behörde übermittelt. Nähere Angaben zur Herkunft oder dem Alter der Infizierten machte das Lagus nicht. Die neuesten Fallzahlen sollen am Montag an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden.

Coronavirus in MV: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Mit Stand 17 Uhr gab es am Sonnabend in MV insgesamt 45 Personen, die positiv auf das neuartige Virus getestet wurden. Drei der Infizierten müssen stationär in einer Klinik behandelt werden, die restlichen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Von Claudia Labude-Gericke