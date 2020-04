Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will nach Ostern über erste Lockerungen in der Corona-Krise sprechen – wenn sich das Virus im Land weiter so langsam ausbreitet wie zuletzt. „Unsere Maßnahmen greifen“, sagt die Regierungschefin, betont aber auch: Es wird nicht an einem Tag alles wie vorher sein.