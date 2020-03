Rostock

Sie haben sich in Baden-Württemberg angesteckt, auf einem Kongress: Ein Ehepaar aus Greifswald ist am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 64 Jahre alte Mann und seine 62 Jahre alte Ehefrau sind die ersten Covid-19-Infizierten in Mecklenburg-Vorpommern. Das bestätigen am Abend das Schweriner Gesundheitsministerium und der Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Das Ehepaar steht unter Quarantäne in den eigenen vier Wänden, soll mit weiteren Menschen in der Region keinen Kontakt seit der Rückkehr gehabt haben.

Behörden meldeten Verdacht

Der Mann soll erste Symptome der Erkrankung zeigen und an Husten leiden, seine Ehefrau sei hingegen beschwerdefrei. Das teilte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) mit. Details zu den beiden erkranken nannten die Behörden nicht. Nur so viel: Sie sollen auf dem Kongress in Süddeutschland Kontakt mit einem Infizierten gehabt haben.

Daraufhin hätten die Ämter in Baden-Württemberg das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald über eine mögliche Infektion informiert. Das Gesundheitsamt habe daraufhin den Rachen-Abstrich vorgenommen. „Dank der schnellen Auswertung der Tests konnten die Patienten umgehend zuhause isoliert werden“, sagte Amtsärztin Dr. Marlies Kühn. Das Laborergebnis bestätigte die Corona-Infektion.

„Wir haben die ersten beiden bestätigten Fälle im Land. Die Informationsketten haben sich bewährt. Entscheidend ist, dass die beiden Erkrankten wieder schnell gesund werden“, sagte Gesundheitsminister Glawe. Bislang, so Amtsärztin Kühn, handele es sich um Einzelfälle. Daher bestehe auch keinerlei Grund zur Panik. „Wichtig ist jetzt, dass alle Bürgerinnen und Bürger die bereits bekannten Hygieneregeln beachten, um sich selbst und ihr persönliches Umfeld zu schützen“, sagte die Amtsärztin.

Fast 200 Tests in MV

Seit Tagen gab es immer wieder Verdachtsfälle in MV: Allein in der Rostocker Unimedizin sind in den vergangenen Tagen fast 150 Corona-Schnelltests ausgewertet worden. „Alle waren negativ“, so Prof. Dr. Emil Reisinger, Leiter der Infektionsmedizin und Wissenschaftlicher Vorstand. Allein am Sonnabend wurden 46 Proben im Labor untersucht. Die Uni-Klinik in Greifswald meldet „etwas weniger als 50 Tests“. Auch diese fielen allesamt negativ aus, so Klinik-Sprecher Christian Arns.

Verdacht auf Aida-Schiff

Der Corona-Verdacht an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der Rostocker Reederei Aida Cruises bestätigte sich indes nicht: Das Schiff wurde von den norwegischen Behörden fast 24 Stunden lang in Haugesund (50 Kilometer nördlich von Stavanger) festgehalten. Die Behörden vor Ort hatten aus Deutschland die Information bekommen, dass ein Passagier Kontakt mit einem Infizierten hatte.

Die Person und seine Begleitung wurden unter Quarantäne gestellt, an Land dann von den norwegischen Behörden getestet. Der Verdacht bestätigte sich nicht. 1200 Passagiere durften in der Zwischenzeit die „Aidaaura“ nicht verlassen.

Land richtet neue Hotline ein

Das Gesundheitsministerium hat indes eine neue Hotline zum Thema Coronavirus eingerichtet. Diese ist unter 0385/ 588 58 88 werktags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr erreichbar, freitags nur bis 12 Uhr. Unter der Nummer sollen allgemeine Fragen zum Virus beantwortet werden.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz und Andreas Meyer