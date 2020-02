Coronavirus in Italien: So erlebt eine Greifswalderin den Urlaub in Rom

Greifswald/Rom

Unsere Reise nach Rom sollte eigentlich die Erfüllung eines Traums werden. Meine 83-jährige Mutter war noch nie hier und hatte sich lange auf den Trip mit mir gefreut.

Doch nachdem das Coronavirus am Wochenende in Norditalien für chaotische Zustände gesorgt hat, überschattet ein ungutes Gefühl unsere Reise in die italienische Hauptstadt. Die Krankheit aus dem fernen China, über die alle seit Wochen reden, sie ist plötzlich ganz nah.

In Norditalien kam das öffentliche Leben zum Erliegen

Wir sind am Freitag aus Greifswald über Berlin nach Rom aufgebrochen. Praktisch mit unserer Ankunft am Samstag überschlugen sich die Nachrichten aus dem Norden des Landes. Die Zahl der Infektionen stieg sprunghaft auf 150 an. Italien ist damit in Europa am schwersten vom Coronavirus betroffen.

In vielen Gegenden in Norditalien kam das öffentliche Leben zum Erliegen. In der Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Schulen, Universitäten und Museen bleiben geschlossen. Auch der Karneval von Venedig, der bis Dienstag gehen sollte, wurde vorzeitig beendet. Ein Fehlalarm legte am Sonntagabend den Zugverkehr zwischen Italien und Österreich über Stunden lahm. Drei Infizierte sind in Italien bisher an der Krankheit gestorben.

Hätten wir das schon am Freitag gewusst, wären wir nie losgefahren.

Viele Leute in Rom tragen Atemschutzmasken

Zwischen Rom und der italienischen Krisenregion liegen gut 500 Kilometer. Doch auch wenn sich hier die Touristenmassen wie eh und je durch den Vatikan schieben, sind die Anzeichen der nahenden bedrohlichen Krankheit überall sichtbar. Regelmäßig sehen wir Menschen mit Atemschutzmasken. Viele haben Desinfektionsmittel dabei. Auch wir sind vorsichtig, fassen keine Geländer an und waschen uns so oft es geht die Hände.

Ein Ausbruch der Krankheit hier in Rom hätte angesichts der vielen Menschen wohl gravierende Folgen. Wenn der Erreger in die ewige Stadt gelangt, würde das einem Plot aus einem Dan-Brown-Thriller gleichen. Die Touristen kommen aus der ganzen Welt und könnten den Erreger dann in alle Ecken tragen. Doch noch herrscht bei uns das Motto: „Nicht verrückt machen lassen.“ Die Italiener scheinen das genauso zu sehen und gehen wie gewohnt ihren Geschäften nach.

Für Dienstag ist unser Rückflug geplant. Wir hoffen, dass wir die Rückreise wie geplant antreten können und der Erreger Rom nicht erreicht.

