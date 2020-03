Coronavirus in MV: Besuche im Gefängnis nur noch mit Trennwänden

Schwerin

Zur Eindämmung des Coronavirus in MV werden nun auch Maßnahmen in der Justiz ergriffen. Wie Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) am Sonnabend mitteilt, betrifft das vor allem den Arbeitsalltag in den Justizvollzugsanstalten (JVA) des Landes.

„Mir ist wichtig, dass die Gesundheit der Beschäftigten in der Justiz und auch der Menschen, die mit der Justiz in Kontakt kommen, im höchsten Maße geschützt bleibt. Daher habe ich heute mit der Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts, den Präsidenten der Landgerichte und Fachgerichte, der Generalstaatsanwältin und Leitenden Oberstaatsanwälten gesprochen und sie über die Lage informiert“, sagt die Ministerin.

Besucherkontrollen und keine Dienstreisen

Es wurde entschieden, dass die Neuzugänge vorübergehend in zwei Aufnahmestationen in der JVA Bützow und in der JVA Neustrelitz zu konzentrieren sind. Besucher werden befragt, ob sie aus Risikogebieten kommen oder vor kurzem dort waren. Es könnten deshalb auch Besuchern der Zutritt verweigert werden, um Insassen und Bedienstete zu schützen. Die Besuche finden darüber hinaus vorübergehend mit Trennwänden statt.

Dienstreisen und Veranstaltungen werden auf das absolut notwendige Maß reduziert, heißt es aus dem Justizministerium. „Wichtig aber vor allem ist, dass wir aufeinander achten und auf die Herausforderung klar und sachgerecht reagieren“, sagt Katy Hoffmeister.

Von OZ