Rostock

Die Corona-Krise in MV spitzt sich zu: Am Donnerstag sind innerhalb nur eines Tages sechs neue Fälle im Land gemeldet worden – so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Die Gesamtzahl stieg auf 23.

Die Auswirkungen auf das öffentliche Leben werden immer spürbarer: In Rostock musste nun erstmals eine ganze Schule geschlossen werden. Mehr als 1300 Schüler sind betroffen. Zudem wurden vier Corona-Fälle an der Uni-Medizin bekannt. Vier Ärzte haben sich angesteckt.

Zwangspause für eine ganze Schule

Bereits am Mittwochabend wurden die Eltern der privaten Rostocker Christopherusschule, die zum Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) gehört, über einen möglichen Coronafall in einer fünften Klasse informiert. Der Schüler soll sich, so heißt es aus der Schule, bei seinem Vater, einem Arzt der Uni-Klinik, angesteckt haben. Der Mann wiederum habe sich im Ski-Urlaub infiziert. Am Vormittag traf dann der Krisenstab der Hansestadt eine bisher einmalige Entscheidung: Die Schule wird geschlossen – bis einschließlich 23. März.

„Die Behörden und auch wir hatten keine andere Wahl“, sagt Schulleiter Steffen Kästner. Insgesamt seien mehr als 1300 Schüler betroffen – 1065 am Gymnasium, 268 an der Grundschule. Mit den Lehrkräfte werde nun ein „Ersatz-Unterricht“ organisiert: „Wir haben einen schulinternen Messenger-Dienst. Über den wollen wir Inhalte und Lernmaterial an die Schüler nach Hause schicken.“ Auch die Abitur-Prüfungen sollen stattfinden. Geschlossen wird auch das schuleigene Internat. Einzig die ausländischen Schüler dürfen vorerst bleiben.

Keine flächendeckenden Schulschließung

Vorerst bleibt die Rostocker Schule aber eine Ausnahme: „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, ob es zu flächendeckenden Schulschließungen kommen wird“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) auf OZ-Anfrage. „Es ist eine sehr dynamische Situation. Wir werden sicherstellen, dass Abschlussprüfungen, wie zum Beispiel das Abitur, abgelegt werden können.“ Klassenfahrten ins Ausland seien aber abzusagen. Sportfeste, Wettkämpfe und Veranstaltungen ebenfalls.

Uni-Vorstand: Sind voll arbeitsfähig

Für Wirbel sorgte unterdessen die Nachricht, dass sich vier Ärzte der Rostocker Uni-Medizin mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben. „Mindestens zwei davon waren zusammen im Ski-Urlaub“, so der Ärztliche Vorstand, Christian Schmidt. Mehr als 100 Mitarbeiter und Patienten werden nun täglich auf den Coronavirus getestet, müssen Schutzmasken tragen. Bisher, so Infektionsexperte Prof. Dr. Emil Reisinger, seien alle Tests negativ ausgefallen. „Wir waren und sind jederzeit voll handlungsfähig.“

Der Klinik mache die „normale“ Grippe- und Erkältungssaison mehr zu schaffen: In manchen Abteilungen sei ein Drittel des Personals krankgeschrieben. Zum Teil müssten aufschiebbare Behandlungen verschoben werden. Reisinger rechnet damit, dass landesweit künftig bis 100 Patienten pro Monat wegen der Covid-19-Erkrankungen stationär behandelt werden müssen. „Darauf sind wir vorbereitet. Das können wir wuppen.“

Keine Großveranstaltungen mehr in MV

Nach der Hansestadt Rostock hat nun auch das Land alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten – bis nach Ostern. „Wir müssen weiter in allen Bundesländern Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und zu verlangsamen. Wichtig ist: Der Erlass ist eine zeitlich befristete Maßnahme“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU).

Mehr zum Thema:

Coronavirus: Jetzt sagt ganz MV alle Großveranstaltungen ab

Nach Coronavirus-Fall: Rostock schließt erste Schule – 1300 Schüler betroffen

Uniklinik Rostock meldet zwei positiv auf Coronavirus getestete Ärzte

Coronavirus in MV: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Von Andreas Meyer und Frank Pubantz