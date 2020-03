Coronavirus in MV: Gesundheitsamt meldet 46 Neuinfektionen

Rostock

46 neue Infektionen mit dem Coronavirus hat das Landesamt für Gesundheitsamt und Soziales (Lagus) am Dienstagnachmittag gemeldet. Damit sind in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 412 Menschen positiv auf das Virus getestet. 47 Erkrankte müssen nach Lagus-Angaben stationär behandelt werden, acht Patienten liegen auf der Intensivstation. Drei Menschen in MV starben bereits an dem Virus.

Mecklenburgische Seenplatte mit den meisten positiven Tests

Den größten Anstieg verzeichnet der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit elf Neuinfektionen, damit wurden in der Region insgesamt 71 Menschen positiv auf das Virus getestet.

In sechs Laboren in MV, die auch alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten auswerten, wurden insgesamt bislang fast 15 300 Corona-Tests analysiert.

