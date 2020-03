Kostenlos bis 14:30 Uhr Coronavirus in MV: So gehen Familien mit der Zwangspause in Kita und Schulen um

Am Sonnabend hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) umfangreiche Maßnahmen für Mecklenburg-Vorpommern verkündet, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden soll. Die OZ hat sich umgehört, wie Familien nun die Kinderbetreuung händeln.