Coronavirus in MV: Über 150 neue Infektionen am Sonntag

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern breitet sich das Coronavirus so schnell aus wie nie zuvor. Am Sonntag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) weitere 163 Neuinfektionen und zwei Todesfälle. Die Menschen, die Covid-19 nicht überlebt haben, stammen aus den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen.

Damit wurden in den vergangenen sieben Tagen 1448 neue Ansteckungen gezählt – ein Rekord. Der Höchstwert je Woche lag bisher bei unter 900. Die Altersgruppe mit den meisten Infizierten ist die der 35- bis 59-Jährigen. Hier gab es seit Montag 567 Infektionen. 300 Menschen sind 15 bis 34 Jahre alt, 282 60 bis 79. In der Hochrisikogruppe der über 80-Jährigen gab es 164 Fälle. 18 mal kam es vor, dass Babys und Kleinkinder im Alter von null bis vier Jahren positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Anzeige

Sechs Corona-Risikogebiete in MV

Umgerechnet auf 100.000 Einwohner entspricht der Wochenwert von 1448 Infektionen einer Inzidenz für Mecklenburg-Vorpommern von 90. Sechs von acht Landkreisen und kreisfreien Städten in MV sind derzeit Corona-Risikogebiete. Am höchsten ist die Inzidenz in Schwerin (140,1), am geringsten in Rostock (15,8).

Mehr dazu: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Neue Ansteckungen wurden vor allem im Landkreis Vorpommern-Greifswald (55) und Mecklenburgische Seenplatte (53) registriert. Die weiteren Fälle verteilen sich auf die Landkreise Rostock (22), Nordwestmecklenburg (10) und Vorpommern-Rügen (9) sowie auf Rostock (5) und Schwerin (5). In Ludwigslust-Parchim gab es zudem vier positive Testergebnisse seit Samstagnachmittag.

Lesen Sie auch

Derzeit gelten Schätzungen zufolge 2215 Menschen in MV als infiziert, 153 von ihnen werden aktuell im Krankenhaus behandelt. 33 Personen haben einen so schweren Verlauf, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 8234 Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern positiv auf Sars-Cov-2 getestet. 98 von ihnen haben eine Infektion nicht überlebt.

Von Robert Berlin