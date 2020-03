Coronavirus in MV: Wer darf jetzt noch zum Blutspenden?

Rostock

Blutspenden sind auch in Zeiten des Coronavirus möglich – und werden nach wie vor dringend gebraucht. Darauf weist der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Mecklenburg-Vorpommern ( DRK) hin. Die Verunsicherung wegen der Ansteckung mit dem Virus nehme gerade unter den Erstspendern zu, sagt Pressesprecherin Silke Hufen. Einen spürbaren Rückgang bei der Blutspendebereitschaft merke das DRK in MV aber noch nicht.

Bei einem Blutspendetermin besteht nach Angaben der Expertin kein erhöhtes Ansteckungsrisiko: Die Hygienestandards seien dabei durchgängig hoch. „Bislang können auch noch alle Termine eingehalten werden“, betont die DRK-Sprecherin. Das sei auch wichtig, denn auch in den nächsten Wochen und Monaten wird es Patienten geben, die Blutprodukte benötigen, weil sie beispielsweise eine Krebserkrankung haben oder operiert werden müssen.

Wer nicht fit ist, wird nach Hause geschickt

Wer Grippe- oder Erkältungssymptome hat, sollte auf die Spende allerdings verzichten und wird im Zweifelsfall auch nicht zugelassen. „Wer nicht fit ist, wird von unseren Ärzten wieder nach Hause geschickt“, betont Silke Hufen. Das gilt auch für potenzielle Blutspender, die Kontakt zu Menschen hatten, die mit dem Virus infiziert sind, oder sich gerade in einem der Corona-Risikogebiete in Norditalien, China, Südkorea, Iran, Japan und dem Landkreis Heinsberg aufgehalten haben.

Dazu gibt es Menschen, die vorübergehend generell von der Blutspende ausgeschlossen sind: zum Beispiel Schwangere oder frisch Tätowierte. Auch bestimmte Medikamente oder Impfungen können ein Ausschlussgrund sein, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( BZgA).

Wer häufig Sex mit unterschiedlichen Partnern hat oder als Mann generell mit Männern, darf ebenfalls für ein Jahr danach nicht spenden. Dauerhaft ausgeschlossen sind vor allem Menschen mit bestimmten Infektionen und Erkrankungen – Diabetiker zum Beispiel, die Insulin nehmen.

Probleme, wenn Zahl der Erkrankten zunimmt

Der Bestand an Blutkonserven sei laut Silke Hufen noch nicht gesunken. „Probleme könnten wir nur bekommen, wenn wir die Versorgung von anderen Bundesländern mit übernehmen müssen.“ Beispielsweise hat allein das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in den vergangenen Tagen einen Rückgang der Blutspenden um etwa 20 Prozent verzeichnet, am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf ist die Zahl der Spender um etwa 30 Prozent zurückgegangen.

Auch sind in Nordrhein-Westfalen nach Aussagen der DRK-Sprecherin Kitas und Schulen – häufig Veranstaltungsorte der Blutspenden – wegen Quarantäne geschlossen. „Wenn die Orte wegfallen, wird weniger gespendet. Das gilt natürlich auch, wenn die Zahl der Erkrankten zunimmt und dadurch potenzielle Blutspender wegfallen“, sagt Silke Hufen. Deshalb ihr Appell: „Wer gesund und fit ist, soll zum Blutspenden gehen“.

Lesen Sie auch

Von Ann-Christin Schneider/dpa