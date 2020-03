Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern: Diese Artikel sollten Sie gelesen haben

Rostock

Von Fallzahlen über die wichtigsten Nachrichten aus Mecklenburg und Vorpommern bis hin zu unseren Reportagen über das Leben mit dem Coronavirus: Hier haben wir für Sie unsere wichtigsten Artikel rund um die Epidemie zusammengefasst.

Immer auf dem Laufenden

Auf Ostsee-zeitung.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Mecklenburg und Vorpommern auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie mit einer Übersicht abgesagter Veranstaltungen, welche Auswirkungen das Coronavirus auf Mecklenburg-Vorpommern hat.

Leben in Mecklenburg-Vorpommern und der Coronavirus

Der Coronavirus breitet sich in Mecklenburg-Vorpommern aus, immer mehr Fälle von Infektionen werden bekannt. Das hat auch Auswirkungen auf das tägliche Leben. In einigen Supermärkten gibt es Hamsterkäufe, in Eltze bei Uetze sind zahlreiche Menschen in Quarantäne, weil der Virus dort besonders viele Menschen befallen hat. Und diejenigen, die bisher noch ihren Alltag nachgehen, fragen sich: Was passiert, wenn ich als Verdachtsfall eingestuft werde? Die wichtigsten Texte zu diesen Themen lesen Sie hier:

Kita, Schule und Coronavirus

Einzelne Schulen haben bereits wegen des Virus geschlossen, andere erwägen es noch. Die Landesregierung empfiehlt, die Osterferien vorzuziehen und auszuweiten. Klarheit, ob es landesweite Schul- und Kita-Schließungen geben wird, soll es am Wochenende geben.

Einen Überblick über den aktuellen Stand finden Sie hier:

Veranstaltungen und Coronavirus

Am Donnerstag hat es nun auch Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) verkündet: In Mecklenburg-Vorpommern müssen alle Veranstaltungen, zu denen mehr als 1000 Gäste erwartet werden, abgesagt werden.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen indes am Freitag noch keine Möglichkeit, eine eventuelle Schließung des Spaßbads der Hansestadt Stralsund zu verfügen. Wir haben uns vor Ort umgehört.

Viele Veranstaltungen im Land sind währenddessen von der „Absage-Welle“ betroffen:

Von RND/isc/pat