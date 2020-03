Coronavirus in Stralsund: So schlecht steht es um Patient 1

Stralsund

Der erste bekannte Coronavirus-Erkrankte der Hansestadt Stralsund musste die häusliche Isolation verlassen und wird derzeit isoliert im Helios-Hanseklinikum behandelt.

Der um die 50 Jahre alte Mann hatte sich offenbar bei einem Ski-Urlaub in Südtirol angesteckt. Nach den ersten Symptomen wie Husten und Fieber hatte er sich laut Behörden vorbildlich verhalten, sich gemeldet und entsprechend testen lassen.

Mann begab sich aus häuslicher Isolation in Notaufnahme

Am Dienstagabend der vergangenen Woche fiel das Testergebnis auf den Erreger Sars-CoV-2 positiv aus. Bis Montag befand er sich daraufhin in häuslicher Isolation. „Er blieb Zuhause und stand in ständigem Kontakt per Telefon mit seinem Hausarzt“, sagt ein Bekannter des Erkrankten, der ständigen Kontakt mit ihm per Telefon hält. „Über einen Fahrstuhl wurde er mit Essen versorgt.“

Fiebrig soll sich der Mann das Essen geholt haben, bis auch dies nicht mehr ging. „Sein Zustand verschlechterte sich zunehmend. Dabei ist er ein sportlicher Mann“, sagt der Bekannte. Die Hausärztin hätte den Mann bei Helios angemeldet, weil dieser die häusliche Quarantäne nicht alleine durchgestanden hätte. Dort fand er sich am Montagvormittag auch ein. „Bis er auf Station war, hat es ewig gedauert. Dabei hatte er weder Essen noch Trinken dabei“, klagt der Bekannte. Helios soll die Symptome in den Griff bekommen haben. „Mittlerweile geht es ihm aber besser.“

Patient ist in Einzelzimmer isoliert

Mathias Bonatz, Sprecher des Helios Hanseklinikum bestätigt, dass in Stralsund aktuell ein Patient behandelt wird, der an dem Coronavirus erkrankt ist. Der Patient ist auf einer abgetrennten Station in einem Zimmer einzeln isoliert. Wie schwer dieser erkrankt sei, könne er aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht sagen.

Im Hanseklinikum werden für Erkrankte verschiedene Versorgungsstufen bereitgehalten, die je nach Schweregrad der Erkrankung zum Einsatz kommen. Die Corona-Station am Krankenhaus West gilt der Vorbereitung, hier werden die leicht Erkrankten behandelt. „Zum anderen bieten wir im Krankenhaus am Sund in einem abgeschlossenen Bauteil Isolierungsmöglichkeiten“, sagt Bonatz. „Und für die kritischen Fälle eine intensivmedizinische Versorgung inklusive zweimal extrakorporaler Membranoxygenierung, kurz ECMO.“

Bei Verdacht Hausarzt oder Helios-Hotline anrufen

„Die Helios-Mitarbeiter haben alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um sich und andere Patienten zu schützen“, sagt Bonatz. Hier folge man den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. „Den Stralsundern raten wir: Gehen Sie bei Verdacht auf eine Coronainfektion in keinem Fall direkt in die Praxen oder Notaufnahmen. Rufen Sie vorher unbedingt beim Hausarzt an.“ Bei Fragen und Verdachtsfällen zum Coronavirus steht auch die eigens eingerichtete Helios-Hotline unter 0800/8 12 34 56 zur Verfügung.

Besucher mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt zur Klinik

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus rät Helios Angehörigen, Besuche im Klinikum im Sinne der Eigenverantwortung und der Verantwortung für andere so weit wie möglich zu reduzieren. „Besucher mit Erkältungssymptomen haben derzeit keinen Zutritt zu unserer Klinik“, sagt Bonatz. „Auch hier bitten wir um die Mitarbeit, um unsere Klinik und unsere Patienten zu schützen.“

