Rostock

58 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in MV gemeldet. Zudem sind drei weitere Menschen an oder mit Corona gestorben – jeweils einer aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg, Landkreis Rostock und Schwerin. Damit sind mittlerweile 78 Personen in MV in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Die meisten neuen Fälle verzeichnet das Land am Montag im Kreis Vorpommern-Greifswald (+20), gefolgt von Mecklenburgische Seenplatte (+11) und Nordwestmecklenburg (+8). Sieben neue Infektionen gibt es im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Fünf Fälle wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen registriert, vier im Landkreis Rostock und zwei in der Hansestadt Rostock. In der Landeshauptstadt Schwerin gab es eine Neuinfektion.

Das sind die Risikogebiete

Als Risikogebiete mit Inzidenzwerten über 50 zählen nach wie vor die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und auch Schwerin. Für ganz MV ist die 7-Tage-Inzidenz weiter gestiegen – von 50,6 am Sonntag auf 51,9.

Aktuell werden 134 Covid-19-Patienten im Krankenhaus betreut – davon 38 auf Intensivstationen. Laut Schätzungen sind 5237 Personen in MV wieder von ihrer Corona-Erkrankung genesen. Bislang wurden seit Beginn der Pandemie 6837 Personen positiv auf Covid-19 getestet.

Von OZ