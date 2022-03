Rostock

Die Zahl der täglichen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag weiter rückläufig: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Nachmittag 6376 neue Ansteckungen. Das sind deutlich weniger als am Dienstag der Vorwoche, als 7394 Fälle gezählt wurden. Aus dem Landkreis Rostock wurden jedoch aktuell keine Fälle übermittelt, die tatsächliche Zahl könnte deshalb deutlich höher liegen.

Entsprechend stark geht die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen zurück: um 160,6 auf 2119 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Weiterhin hat die Hansestadt Rostock den mit Abstand höchsten Wert (3256,9).

Jeweils mehr als 1000 neue Fälle verzeichnen die Stadt Rostock (1263) und der Kreis Ludwigslust-Parchim (1352). Auch in Vorpommern-Rügen (943), Vorpommern-Greifswald (994) und Nordwestmecklenburg (896) sind Hunderte Menschen von dem Virus angesteckt worden. In Schwerin gab es 487 Neuinfektionen, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte waren es 441.

Corona-Belastung in Kliniken nimmt zu

Die sinkende Zahl der Neuinfektionen hat (noch) keine Auswirkungen auf die Belastung in den Krankenhäusern. Am Dienstag befanden sich laut Lagus 780 Patienten mit einer Corona-Infektion in den Kliniken. Das sind 27 mehr als am Montag. Auch auf den Intensivstationen nimmt die Zahl der Kranken zu: um zwei auf 78.

Die Auslastung in den Intensivstationen durch Corona-Patienten erhöht sich leicht um 0,2 Prozent auf 13 Prozent. Besonders kritisch ist die Situation in den Kreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Rügen. Hier beträgt die Auslastung 17 Prozent.

Besonders hohe Hospitalisierung in Vorpommern-Greifswald

Die Hospitalisierungsrate sinkt landesweit leicht auf 11,4 (-0,3). Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen aufgrund einer Corona-Infektion innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner neu ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Während die Quote in den beiden kreisfreien Städten deutlich unter dem Schnitt liegt – Schwerin 7,2 und Rostock 5,2 –, ist der Wert im Kreis Vorpommern-Greifswald besonders hoch (16,5).

Weitere fünf Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Jeweils zwei Todesfälle wurden aus Schwerin und dem Kreis Vorpommern-Rügen gemeldet, eine Person stammte aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf 1991.

