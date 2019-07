Rostock

Nur noch 15 Tage bis zum Start der 29. Hanse Sail am 8. August in Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG steuert mit voller Kraft voraus auf den Start des maritimen Voksfestes zu.

Alle Infos rund um die Mitsegel-Gelegenheiten, Geschichten rund um den Aufbau, Tipps fürs Übernachten und Ausblicke auf das Programm gibt es mehrmals täglich im Live-Countdown auf der Internetseite der OZ.

Gewinne, Gewinne, Gewinne!

Für unsere Leser soll die diesjährige Sail etwas ganz Besonderes werden. Deshalb warten im Ticker nicht nur spannende Neuigkeiten, sondern auch maritime Verlosungen mit Preisen für wahre Schiffsliebhaber.

Gemeinsam mit der A-ROSA verlost die OZ eine siebentägige Kreuzfahrt für die ganze Familie. Mitmachen ist ganz einfach: Ab heute versteckt sich im Live-Ticker jeden Tag eins von fünfzehn Lösungswörtern. Da diese für nur jeweils 24 Stunden im Ticker zu finden sind, sollten Sie sich die Wörter gut merken. Nach der Veröffentlichung des Finalwortes zur Eröffnung der Hanse Sail am 8. August, ergeben die einzelnen Teile zusammen einen Lösungssatz. Aus allen richtigen Antworten, die an online@ostsee-zeitung.de bis zum 9. August geschickt werden, wird die OZ anschließend eine Gewinnerfamilie auslosen. Tipp: Heute sollte der Ticker besonders zwischen 13 und 15 Uhr im Auge behalten werden.

Wählen Sie das OZ-Traumschiff

Aber nicht nur das: Wir suchen das Traumschiff der OZ-Leser. Für fünf prächtige Schiffe kann ab dem 27. Juli bis zum 31. Juli auf der Website der OZ abgestimmt werden. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Ausfahrt mit dem Siegerschiff.

Wer in die diesjährige Sail mit einer besonders coolen Party starten will, hat bis Freitag Zeit Freikarten für die legendäre Houseparty auf der MS „Koi“ zu gewinnen. An Bord des Partydampfers wartet eine sehenswerte Raumgestaltung mit drei Bars, einem Lounge-Deck und einem 250 Quadratmeter großen Open-Air-Deck. Für die Teilnahme an der Verlosung folgen Sie uns ganz einfach auf Instagram @ostsee_zeitung oder auf Facebook unter www.facebook.com/Ostsee-zeitung und schicken Sie uns als private Nachricht ein Party-Foto. Erzählen Sie uns, warum Sie am 8. August mit dabei sein wollen.

Weitere Infos zu den Gewinnspielen sowie echte Geheimtipps und Neuigkeiten zur 29. Hanse Sail finden Sie in unserem Live-Ticker auf www.ostsee-zeitung.de/hansesail2019live.

Lena Hackauf