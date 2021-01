Wie in vielen Krankenhäusern kämpfen auch in Rostock Ärzte und Pfleger derzeit gegen das tödliche Corona-Virus – und das nicht nur für einheimische Covid-19-Erkrankte. Kurz vor Weihnachten wurden auch Intensivpatienten aus Sachsen in die Hansestadt gebracht. Aber auch bei ihnen erfüllt sich nicht immer die Hoffnung auf Heilung.