In weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sind die für die intensivmedizinische Behandlung von Covid-19-Patienten vorgesehenen Kapazitäten zu mehr als 100 Prozent ausgelastet. In drei von vier der sogenannten regionalen Clustern ist das der Fall. Am höchsten ist die Auslastung dabei im Cluster 4. Ein Überblick.