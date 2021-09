Demen

Akribisch prüft der Rostocker Unfallanalytiker Björn Seefeldt die Positionierung der beiden Crastest-Dummys im Versuchsfahrzeug. Auf der Hutablage des 15 Jahre alten Pkw wird ein zehn Kilo schweres Metallteil platziert. Letzte Checks der Zug- und Führungsseile, an denen der Hyundai Getz hängt. Dr. Frank Mauroschat nickt zufrieden. Die tagelangen Vorbereitungen seines Teams von Dekra-Spezialisten auf dem Gelände des Evita-Forums in Demen (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind abgeschlossen.

Aufprall mit 55,1 km/h

Der Countdown für die erste Unfallsimulation an diesem Freitagmorgen läuft. In respektvollem Abstand beobachten rund 70 Juristen aus dem ganzen Nordosten das Geschehen beim 14. Dekra-Crashtag in MV.

Der 1,1 Tonnen schwere Kleinwagen wird auf der 35 Meter langen, betonierten Versuchsstrecke beschleunigt. Dann trifft er mit 55,1 km/h auf zwei Betonblöcke. Ein Knall. Die jeweils vier Tonnen schweren Hindernisse werden jeweils um mehr als 40 Zentimeter versetzt. Sie „wandern“ regelrecht.

Der Kleinwagen prallt mit einem satten Knall auf das Hindernis. Quelle: Martin Börner

Auf Insassen wirkt das 15-Fache ihres Körpergewichts

Vom Motorblock des Wagens bleibt nicht viel übrig. Die Frontscheibe ist mehrfach gerissen und wurde von dem auf der Hutablage ungesicherten Metallteil durchbohrt. Die Dummys, einer war nicht angeschnallt, sind in die Frontairbags eingetaucht. „Auf die Insassen wirkte etwa das 15-Fache ihres eigenen Körpergewichts ein. Da die Fahrgastzelle nicht zusammenbrach, hätten sie zumindest eine Überlebenschance gehabt“, erläutert Mauroschat. Das ,fliegende Gepäckstück’ aber hätte wahrscheinlich tödliche Folgen gehabt.

Bei diesem Aufprall hätten die Insassen kaum eine Überlebenschance gehabt. Der nicht angeschnallte Beifahrer-Dummy tauchte in den Frontairbag ein. Quelle: Martin Börner

Eine Kollision von zwei Fahrzeugen, die in der Stadt mit jeweils gut Tempo 50 aufeinander treffen, sei keine Ausnahme. Doch häufiger knallten Fahrzeuge mit dieser Geschwindigkeit auf Mauern oder Bäume, so der Experte.

Er, der seit fast 30 Jahren Unfälle ,seziert’ und Dutzende von Crashtests begleitet hat, verweist auf das Gefahrenpotenzial auf hiesigen Landstraßen. Die Dekra-Fachleute beobachten, dass im Nordosten verstärkt schneller und risikoreicher gefahren wird. Schwere Kollisionen sind die Folge.

Entsetzen über entfesselte Kräfte

„Unglaublich, welche Kräfte hier freigesetzt werden. Und das beim Zusammenstoß mit einem Tempo, mit dem man innerorts häufig unterwegs ist“, zeigt sich Susanne Naß-Saathoff entsetzt. So wie der erfahrenen Fachanwältin für Versicherungsrecht aus Bad Doberan (Landkreis Rostock) geht es vielen der fachkundigen Zuschauer.

„Das ist schon erschreckend“, meint auch der Stralsunder Michael Ohlendorf. Der Fachanwalt für Verkehrs- und Strafrecht hätte aber nicht geglaubt, dass die Fahrgastzelle des betagten Kleinwagens den Aufprall übersteht.

Die Frontscheibe ist mehrfach gerissen und wurde von dem auf der Hutablage ungesicherten Metallteil durchbohrt. Der Stralsunder Unfallanalytiker Dr. Frank Mauroschat erläutert den Juristen die Crashfolgen. Quelle: Martin Börner

Der Güstrower Dozent für Rechtswissenschaften, Sascha Zimmermann, nimmt aus derartigen Praxisversuchen wertvolle Erfahrungen für seine Lehrtätigkeit mit. Zumal die Sachverständigen den Fachanwälten in mehreren Vorträgen auch theoretische Grundlagen vermitteln. Dazu gehört beispielsweise das Ermitteln der tatsächlichen Geschwindigkeiten der Unfallgegner vor dem Aufprall.

Gericht fordert beweissichere Daten

Die Profi-Analytiker berechnen bei Crashtests auch mittels Computersimulationen, wie viel Bewegungs- in Verformungsenergie umgewandelt wird. „Dadurch sind exakte Rückschlüsse auf das Tempo vor dem Aufprall möglich“, so Thilo Wackenroder, Chef des Dekra-Crashzentrum in Neumünster (Schleswig-Holstein). Schließlich müssten diese Angaben vor Gericht beweissicher sein.

Diplom-Ingenieur Thilo Wackenroder, Leiter des Dekra-Crashzentrum in Neumünster. Quelle: Martin Börner

„Der Insassenschutz hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Dazu gehören mehrstufige Airbag- und Gurtsysteme“, so Wackenroder. Die Fahrphysik aber könne man nicht überlisten. Im Klartext: Wer viel zu schnell unterwegs ist, dem helfen auch modernste Assistenzsysteme nicht.

Er verweist wie Mauroschat auf häufig auftretende Irrtümer von Unfallzeugen. Wie schwierig es ist, Abstände, zeitliche Abläufe und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen, erleben die Juristen dann in Selbstversuchen.

Dirk Grigull, Güstrower Fachanwalt für Arbeits- und Verkehrsrecht, liegt etwa bei den Entfernungschätzungen – wie die meisten seiner Kollegen – oft erheblich daneben. „Diese Übungen schärfen den Blick, mit Zeugenaussagen sehr kritisch umzugehen“, erklärt Grigull.

Von Volker Penne