Stralsund

Überraschung in Stralsund: Die „Crystal Endeavor“ wird doch in Stralsund getauft – und das schon am 26. Juni. Zur Zeremonie wird Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet. Gegen 10.30 Uhr soll das Schiff offiziell seinen Namen bekommen. Die OZ ist ab 9 Uhr live dabei und wird auch zeigen, wie die Yacht von innen aussieht.

Im August 2018 hat MV Werften die „Crystal Endeavor“ in Stralsund auf Kiel gelegt – auch damals war Ministerpräsidentin Schwesig dabei sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Dezember 2019 wurde das 350 Millionen Euro teure Schiff ausgedockt und hauptsächlich an der Innenausstattung gearbeitet. Die erste Probefahrt war im März dieses Jahres.

Viel Platz und eistauglich

Der 164 Meter lange Kreuzliner soll neue Maßstäbe setzen, vor allem was den Platz für die Passagiere angeht. An Bord gibt es ausschließlich Suiten – 37 bis 290 Quadratmeter groß mit Balkon. Insgesamt sind es 100 für maximal 200 Gäste. Die können außerdem ein Mini-U-Boot nutzen und Helikopter. Auch abgelegene Gebiete sollen erkundet werden – unter anderem wird das eisgängige Schiff in Polarregionen unterwegs sein. Unmittelbar danach soll es mit amerikanischen Gästen auf die zehntägige Jungfernfahrt gehen. Schon die zehntägige Jungfernfahrt führt die „Endeavor“ rund um Island sowie über den Polarkreis in die Arktis.

Bislang hieß es, die am Sund gebaute Expeditionsyacht sollte unmittelbar vor der Jungfernfahrt am 17. Juli in Island getauft werden. Nun wird die Zeremonie doch in Stralsund vollzogen. In der Einladung zur Schiffstaufe steht: „Wir sind mega-stolz auf eine Megayacht.“ Warum MV Werften so stolz auf das Schiff ist, soll bei der Taufe den Gästen mit Rundgängen an Bord gezeigt werden.

Erster Neubau in Stralsund für die Genting-Gruppe

Die „Crystal Endeavor“ ist erste Neubau auf der Stralsunder MV Werft für die Genting-Gruppe. Die hat 2016 die Werften-Standorte Wismar, Rostock und Stralsund gekauft, um Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Vier Flusskreuzfahrtschiffe wurden fertiggestellt.

Durch die Corona-Pandemie ist der asiatische Konzert in finanzielle Schwierigkeiten geraten – wie es an den Standorten weitergeht, ist unklar. Beschlossen ist bereits, dass viele Stellen abgebaut werden müssen und dass in Wismar das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ weitergebaut wird.

Von Kerstin Schröder