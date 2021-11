Ludwigslust

Auch fünf Wochen nach der massiven Cyber-Attacke im Westen MVs sind Verwaltungen noch nicht wieder voll einsatzfähig. „Bis Anfang kommenden Jahres“ rechne man mit Einschränkungen in der Nutzung von Computersystemen, erklärt Andreas Bonin, Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim (LUP). Die Staatsanwaltschaft Rostock betätigt jetzt: Ursache für den Systemabsturz sei die Schadsoftware „Deep Blue Magic“ gewesen.

Kreissprecher: „Jeder Rechner muss geprüft werden“

Mitte Oktober gingt in IT-Systemen von Verwaltungen für rund 30000 Menschen im Nordosten nichts mehr. Sogenannte Ransomware, also Schadstoffware, die Daten verschlüsselt und sperrt, hat Verwaltungen im Kreis Ludwigslust-Parchim, den Städten Schwerin, Ludwigslust, Grabow, Neustadt-Glewe und Boizenburg, den Ämtern Parchimer Umland, Zarrentin und Stralendorf lahmgelegt. Alle werden vom IT-Dienstleister KSM betreut. Betroffen waren auch die Städte Wismar, Greifswald oder Stralsund, da vorsorglich Systeme abgeschaltet wurden.

Etwa 80 Prozent der Systeme laufen mittlerweile wieder, so LUP-Sprecher Bonin. Es dauere aber, bis alles fertig sei. „Jeder Rechner muss geprüft werden.“ Für Ende dieser Woche kündigt KSM die Freigabe arbeitsfähiger Rechner an „allen Hauptstandorten unserer Kunden“ an.

Auslöser sei die Schadsoftware „Deep Blue Magic“ gewesen, erklärt Harald Nowack, Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft. Weitere neue Fälle seien nicht gekannt. Ausnahme: eine Firma in Schwerin.

„Ungewöhnlich“ findet Sören Breckwoldt, ein Profi-Hacker, der von Cyber-Attacken betroffenen Firmen hilft, den Befund der Staatsanwaltschaft. Denn laut Nowack gebe es „kein Erpresserschreiben“. Genau dies sei aber die Masche der Hacker von „Deep Blue Magic“, so Breckwoldt: Nachdem die Systeme verschlüsselt und lahmgelegt wurden, werde per Mail auf die Forderung von Lösegeld hingewiesen. Botschaft etwa: Nur wir können entschlüsseln, kontaktieren Sie uns. Kein Widerspruch, so Nowack. Ein Erpresserschreiben liege erst vor, wenn konkrete Lösegeldforderungen eingehen. „Das hat es hier nicht gegeben.“ Heißt: Offenbar haben die Städte und der Landkreis nicht auf den Hacker-Hinweis reagiert.

Profi-Hacker erwartet „neue Welle“ in MV

Breckwoldt geht davon aus, dass es das mit den Cyber-Attacken in MV noch lange nicht war. „Momentan rollt gerade eine neue Welle auf uns zu.“ Meist im Einsatz: „Emotet“, ein Programm, das Trojaner per E-Mail versendet. Erst vor wenigen Tagen erwischte es die Stadt Sassnitz. Er beobachte, dass zunehmend mehr Verwaltungen im Land die Bedrohung ernst nehmen und Experten anfragen.

Experten wie der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller fordern mehr Schutz öffentlicher Computersysteme. Zwar gebe es im Bund ein neues IT-Sicherheitsgesetz für kritische Infrastruktur wie Kraftwerke. Es fehle aber „eine vergleichbare Regelung in MV“, so Müller. Er sehe „dringenden Handlungsbedarf“.

Von Frank Pubantz