30 Jahre deutsche Einheit - Sommer 1990 in der DDR: So spitzt sich im August die Krise in der Wirtschaft zu

Mitten in den Sommerferien in der DDR sind es nur noch zwei Monate bis zur Deutschen Einheit. Im August 1990 müssen die Menschen zwischen Ostseeküste und Thüringer Wald mit weitreichenden Veränderungen zurechtkommen: Die Krise in der DDR-Wirtschaft spitzt sich immer mehr zu. Und der Einigungsvertrag wird beschlossen.