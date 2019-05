Die Bewegung „Fridays for Future“ in MV hat klare Forderungen an die Landespolitik übergeben. Das Wahlalter soll auf 16 abgesenkt, Subventionen an Umweltschutz orientiert, Bahnverkehr für Schüler kostenlos werden. Ein Jugendrat sei gegründet, die Streikwelle werde andauern.