DGB in MV kämpferisch am 1. Mai: „Wir werden uns nach Corona nicht erpressen lassen“

Rostock

Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und damit Hauptkampftag der Gewerkschaften. Doch wegen Corona finden die Kundgebungen nur im Internet statt. Dennoch bleibt Ingo Schlüter, Chef des Gewerkschaftsbunds DGB in MV, im OZ-Interview kämpferisch. Er fordert in der Krise mehr Hilfen für Beschäftigte.

Wie feiern die Gewerkschaften in Corona-Zeiten den Tag der Arbeit?

Ingo Schlüter: Leider nicht so, wie wir es sonst traditionell tun, mit großen Kundgebungen auf den Marktplätzen. Das ist auch für uns Gewerkschafter eine schwierige Situation. Aber wir wollen über Live-Streams im Internet dennoch unsere Inhalte vermitteln und unsere Solidarität demonstrieren.

Was sind aktuell Ihre größten Sorgen wegen Corona?

Die entscheidende Frage ist derzeit, wie wir die Kolleginnen und Kollegen in Arbeit halten können, darum dreht sich im Moment alles. Das ist auch gerade der Maßstab der staatlichen Hilfen.

Wie beurteilen Sie die bisherigen Hilfspakete?

Der Bund und MV haben da einiges aufgeboten. Die Landesregierung ist mit den 1,1 Milliarden Euro an Soforthilfen sogar noch über die Zusagen des Bundes hinausgegangen. Sie fährt dabei auf Sicht und beteiligt die Gewerkschaften intensiv. Das ist zu begrüßen. Die Frage ist aber, wie lange wir damit die Unternehmen über Wasser halten können.

Und wie sieht es auf der Arbeitnehmerseite aus?

Die Belange der Beschäftigten kommen zu kurz. Es ist schwer zu verstehen, warum Schutzschirme für Unternehmen aufgespannt werden, während für die Mitarbeiter nur die Standard-Versicherungsleistungen gezahlt werden. Das Kurzarbeitergeld beträgt weiterhin 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent für Eltern. Erst nach einem halben Jahr soll es auf 80 und 87 Prozent steigen. Wir fordern, dass es früher angehoben wird. Die Unternehmen sparen derzeit die Sozialabgaben, dieses Geld könnten sie für die Aufstockung nutzen. Nur so können wir verhindern, dass die Beschäftigten im Niedriglohnland MV auf Hartz-IV-Niveau absinken.

Wer wäre da besonders gefährdet?

In Branchen wie der Gastronomie beträgt das Kurzarbeitergeld derzeit teilweise nur 700 bis 800 Euro. Das reicht nicht aus, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Ich finde es unerträglich und ungerecht, dass diese Menschen zum Jobcenter gehen müssen, um aufzustocken. Dennoch raten wir natürlich jedem, seine Ansprüche auch wirklich geltend zu machen, falls es doch so weit kommt. Hier ist falsche Scham nicht angebracht.

Was bedeutet Corona im Arbeitsalltag?

Die Kolleginnen und Kollegen leisten derzeit Großartiges – und zwar oft auf unkonventionelle Weise, sei es in der Pflege, im Gesundheitswesen, in der Logistik, in den Schulen, bei der Polizei oder im Einzelhandel. Es gibt keinen Bereich, in dem es normal läuft, trotzdem stellen sich alle der Situation und machen ihren Job. Gerade für Eltern ist es eine völlig neue Herausforderung, weil sie neben der Arbeit auch noch die Kinder betreuen oder Familienangehörige versorgen müssen.

Und welche Probleme sehen Sie?

Oft fehlt immer noch Schutzausrüstung. Ein anderes Thema ist die Arbeitsbelastung: Viele schrubben jetzt jede Menge Überstunden. Daher haben wir schon deutlich gemacht, dass wir der Verlängerung der Lockerungen bei den Arbeitszeitregelungen über den 30. Juni hinaus nicht zustimmen werden, weil wir die Leute sonst vor die Wand fahren. Bei den Saisonkräften in der Landwirtschaft haben wir festgestellt, dass es bei den Landwirten schwarze Schafe gibt, die den Seuchenschutz nicht wie vorgeschrieben umsetzen, sei es bei der Unterbringung, beim Transport oder bei der Arbeit selbst.

Wie beurteilen Sie die Arbeit im Homeoffice?

Die Arbeitsbelastung zu Hause geht oft über die am regulären Arbeitsplatz hinaus. Auch die nervliche Belastung ist sehr hoch, vor allem für Familien. Das verlangt den Leuten viel ab, ohne dass es dafür bislang eine Anerkennung gab. Es wäre daher eine Wertschätzung seitens der Arbeitgeber, wenn sie dies nach der Krise mit Sonderleistungen honorieren würden, sei es mit Geld oder zusätzlichem Urlaub.

Durch Corona droht eine Konjunkturdelle oder gar eine Rezession. Schwächt das nicht die Position der Gewerkschaften?

Die Kolleginnen und Kollegen sehen jetzt in der Krise, welche Vorteile es bringt, sich gewerkschaftlich zu organisieren – sei es bei der Durchsetzung von Tarifen, der Rechtsberatung oder der Solidarität in sozialen Fragen. Wir werden auch dafür kämpfen, dass künftige Konjunkturpakete ganz klar an die Fragen guter Arbeit und Entlohnung gekoppelt werden. Der Fachkräftemangel wird auch nach Corona bestehen bleiben. Daher gehe ich auf keinen Fall davon aus, dass wir den Weg heraus aus der Niedriglohnfalle, den wir in MV seit fünf Jahren erfolgreich beschreiten, verlassen werden. Wir werden uns sicher nicht wieder so erpressen lassen wie in den neunziger Jahren.Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem