Sie befürchten, dass sie in der Corona-Krise als letzte wieder öffnen dürfen: Clubs und Livespielstätten in MV. Das Kulturwerk MV will die Häuser nun mit Livestreams im Bewusstsein ihrer Besucher halten. Den Anfang machte DJ Jan Oberlaender im M.A.U. Club Rostock. Er berichtet, wie sich ein Auftritt ohne Fans anfühlt.