Schwerin

Kerstin Holze (41) kommt mit dem Fahrrad zum Gespräch. Seit dem Wochenende ist die Frau aus Schwerin Vize-Präsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Das zweithöchste Amt im deutschen Sport. Der DOSB als Dachverband zählt 27 Millionen Mitglieder und 90 000 Vereine.

Holze wird Sportler mit auf Olympische Spiele vorbereiten und Lobbyarbeit betreiben. Am meisten liege ihr jedoch der Breitensport am Herzen. „Da ist noch Luft nach oben“, findet sie.

Beim DOSB hing zuletzt der Haussegen schief, was an viel Streit hinter den Kulissen und einer „Kultur der Angst“ gelegen haben soll. Eine Kommission empfahl die komplette Neubesetzung des Präsidiums. So kam Katrin Holze ins Spiel. Als der designierte neue Präsident, Thomas Weikert, sie fragte, ob sie eine von fünf Vize-Präsidenten sein wolle – „da musste ich erst einmal eine Minute durchatmen“, erinnert sie sich. Sie habe zugesagt, wurde gewählt. „Das ist eine Mammutaufgabe, wissend, wie die Lage im DOSB ist.“

Sportschule: Hockey und Schwimmen – später zum Turnen

Kerstin Holze stammt aus Frankfurt/Main. Nach MV brachte sie ihr Mann: Jan Holze aus Neubrandenburg, der seit 2020 Vorstand der Deutschen Ehrenamtsstiftung mit Sitz in Neustrelitz ist. Natürlich: „Wir haben uns über den Sport kennengelernt.“ Seit ihrer Jugend sei sie als ehrenamtliche Sportfunktionärin aktiv. Ging zur Sportschule – Feld- Hockey, Rudern und Schwimmen, sagt die zierliche Frau.

Später sei sie dann zum Turnen gekommen. Nicht auf Balken oder Boden. „Ich bin von Hause keine Turnerin. Ich kann höchstens eine Rolle vorwärts und Rolle rückwärts“, sagt Holze und lacht. Die Turner hätten damals eine Jugendvertreterin gesucht. Eine, die organisieren kann. Es habe sich für sie eine faszinierende Welt eröffnet. Nach kurzer Zeit sei die Vorsitzende zurückgetreten, sie habe übernommen.

Holze fordert: Sport muss wichtiger in der Schule sein

Derzeit ist Holze Präsidentin der Deutschen Kinderturnstiftung. In dieser Funktion meldete sie sich kürzlich bundesweit zu Wort. Forderung: In der Pandemie müssten Kinder viel mehr Sport treiben, ihre motorischen Fähigkeiten schulen. Als MV-Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) ankündigte, Sport drinnen für Wochen auszusetzen, ging Holze auf die Barrikaden. Es müsse Alternativen, neue Modelle des Sportunterrichts geben.

Die Realität ist eine andere. An diversen Schulen fällt Sport derzeit sogar ganz aus, weiß Holze. Das müsse sich ändern. Sport sei wichtig, auch für die Psyche. Es sei erwiesen: „Kinder, die sich bewegen, werden bewegte Erwachsene.“ Sie sei in Sorge, „dass Sport aus dem Bildungskanon geworfen wird“. Beim Thema Corona und Sport lässt sie nicht locker. „Ich verstehe nicht, warum man draußen nicht Fußball spielen darf, mit 2G plus aber ins Restaurant.“ Es sei Zeit, neue Wege zu gehen. Corona werde bleiben. Zum Beispiel könnten leer stehende Sporthallen für Gruppen genutzt werden. „Lasst uns die Hallen öffnen“, so Holze. Sport sei gesund – „die billigste Medizin, die wir haben“.

In Schwerin arbeitet Kerstin Holze als Kinderärztin. Eine halbe Stelle bei den Helios-Kliniken, erzählt sie. Das passe gut für sie; so bleibe Zeit für ihre Ehrenämter. Ihre drei Söhne, vier, sieben und zehn Jahre alt, spielen alle – na klar – Hockey.

„Olympische Spiele sind etwas Wunderbares“

Nun also das Präsidium des DOSB. Was hat sie vor? Holze beginnt zu schwärmen: „Olympische Spiele sind etwas Wunderbares.“ Jeder sollte welche erlebt haben. Ihr sei dies einige Male möglich gewesen, zum Beispiel 2012 in London. „Das war grandios.“ Das Präsidium habe mit dafür zu sorgen, dass die Athleten gute Bedingungen vorfinden. Doch ihr sei vor allem der Breitensport wichtig. Ohne den sei Leistungssport nicht denkbar. Kerstin Holze berichtet spontan von einem Hockeyturnier in Dänemark, an dem die ganze Familie teilnahm, mit Übernachtung. Man habe andere Menschen kennengelernt und sei „ins Gespräch gekommen“. Sport verbinde eben. Auch das gehört zu Familie Holze: „Alle Kinder waren schon einmal auf einer DOSB-Mitgliederversammlung.“ Und sei es im Kinderwagen, wenn Mama und Papa andere Sportler trafen.

Der DOSB könne bei vielen Themen unterstützen, etwa bei Datenschutz, Gewaltprävention oder Beschaffung von Geld. Lobbyarbeit für Athleten. Und ein Präsidium gehört zu Olympia. Die nächsten Spiele sind im Winter in Peking, umstritten wegen der vielen Menschenrechtsverletzungen in China. Trotzdem reisen? Holze: „Ich finde, in Corona-Zeiten sollte genau abgewogen werden.“ Mit politischen Bewertungen hält sie sich zurück.

Sie selbst wolle sich im Verband für „Respekt und Fairness“ einsetzen. „Natürlich ist eine Goldmedaille schön“, sagt Holze. „Wir brauchen aber nicht Medaillen um jeden Preis.“ Bei Olympia in Tokio im Sommer kam das deutsche Team nur auf 37. Macht nichts, findet Holze. Der Geist sei wichtiger. Es sei auch Aufgabe des DOSB, sich um die Zeit der Sportler nach der aktiven Zeit zu sorgen. So sehe sie das.

„Sport ist mehr als Champions League“

Erfolg sei nicht alleiniger Maßstab. Daher müsse vor allem am Gesamtbild des Sports gearbeitet werden. „Wir müssen es schaffen, dass Sport wieder mehr ist als Champions League.“

Kurz vor Weihnachten wolle sie in die DOSB-Zentrale nach Frankfurt fahren, um mit hauptamtlichen Beschäftigten zu sprechen. „Das Klima ist mir wichtig.“ Das verbinde sie mit einer Reise zurück zu ihren Wurzeln. Denn der Verband residiere unweit ihrer Familie. „Ich bin direkt neben dem DOSB groß geworden“, so Holze. Ein Kreis schließt sich.

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) ist stolz auf seine engagierte Einwohnerin. Es sei „eine Auszeichnung für die Sportstadt Schwerin, dass sie jetzt im höchsten Gremium des deutschen Sports prominent vertreten ist“.

Von Frank Pubantz