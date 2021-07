Rostock

Der Impfmotor stottert. Impfschwänzer lassen ihren Zweittermin in den Impfzentren verstreichen – ohne Absage. Nun werden Forderungen laut, Impfschwänzer zur Kasse zu bitten. „Diese Menschen missachten die Arbeit in den Impfzentren und verhalten sich unsolidarisch gegenüber jenen, die noch immer auf eine Impfung warten“, sagt der DRK-Präsident in MV, Werner Kuhn.

Er fordert: „Imfpschwänzern sollten die Kosten, die durch einen nicht abgesagten Termin entstehen, in Rechnung gestellt werden.“ Dazu gehören die Ausgaben für verfallene Impfdosen, anteilig auch für Mitarbeiter und Lieferung – etwa 50 Euro. Gegen Impfschwänzer sollte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. 

Kuhn: Niedrige Inzidenzen befördern Impfunlust

Ähnlich hatte bereits Kuhns Berliner Kollege, der DRK-Präsident Mario Czaja, argumentiert. Er schlug vor, Menschen, die vereinbarte Termine nicht wahrnehmen, mit einer Strafzahlung von 25 bis 30 Euro zu belegen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, „eine Strafe sollte üblich“ sein. „Aktuell niedrige Inzidenzen lassen die Menschen offenbar nachlässig werden“, vermutet DRK-Landeschef Kuhn als Grund für die steigende Impfunlust. Einigen scheine zudem der Urlaub wichtiger zu sein.

Glawe: Finanzielle Strafen wenig zielführend

Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) wurden zuletzt immer häufiger Termine in Impfzentren nicht wahrgenommen oder spät abgesagt, tageweise zwischen 15 und 40 Prozent. Das Land will durch niedrigschwellige Angebote wieder Fahrt in die Impfkampagne bringen. „Finanzielle Strafen wären zum jetzigen Zeitpunkt wenig zielführend“, weist Glawe Forderungen nach Strafen zurück.

In den Arztpraxen liegt die Zahl der nicht wahrgenommenen Impftermine nach Schätzung des Hausärzteverbandes MV im einstelligen Prozentbereich. „Wir haben in den Praxen ein höheres Maß an Verbindlichkeit bei der Terminvereinbarung“, begründet Verbandschef Stefan Zutz die niedrigere Zahl. „Aber auch wir merken, dass die Geschwindigkeit der Impfkampagne nachlässt.“

Problem bei der Impf-Hotline?

Von Strafen für Impfschwänzer hält Zutz nichts. Vielmehr müsse verstärkt für die Zweitimpfung geworben und die Hürde für die Terminabsage im Impfzentrum herabgesetzt werden. „Wer eine Viertelstunde in der Impf-Hotline des Landes hängt, legt irgendwann entnervt auf.“ Immerhin hat das Land inzwischen eine Mailadresse freigeschaltet. Über absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de kann man seinen Impftermin streichen lassen.

Corona-Manager: Aufklärung wichtiger als Strafen

Der Corona-Manager für Vorpommern, Matthias Gründling, kritisiert die hohe Zahl an Impfschwänzern. „Jeder nicht abgesagte Termin bedeutet eine Verschwendung von Ressourcen, auch dann, wenn keine Impfdosen verfallen.“ Die gesamte Logistik stehe bereit, Mitarbeiter und Ehrenamtler warteten. Er argumentiert: „Wir haben weltweit einen massiven Impfstoffmangel und erlauben uns hier den Luxus, Termine verfallen zu lassen.“

Strafen für Impfschwänzer laufen aus seiner Sicht allerdings ins Leere. Wichtiger wäre es, die Leute über die Folgen aufzuklären, wenn sie Termine platzen lassen. Die Erstimpfung bietet mit nur 33 Prozent einen deutlich eingeschränkten Schutz gegen die Delta-Variante.

