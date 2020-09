Rostock/Kopenhagen

Einzelne Regionen in Dänemark gehören seit Donnerstag zu den Corona-Risikogebieten. Das legte die Bundesregierung aufgrund der rasant steigender Infektionszahlen am Mittwoch fest. Insgesamt sind nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen.

Doch was bedeutet das für die bevorstehenden Herbstferien? Gerade bei Familien ist das nahe Dänemark ein gern gebuchtes Urlaubsziel für Reisende aus Mecklenburg-Vorpommern.

Anzeige

Welche Gebiete in Dänemark sind betroffen?

Konkret betroffen sind die Hauptstadt Kopenhagen und die Region Hovedstaden. Dazu zählt auch die beliebte Ferieninsel Bornholm in der Ostsee.

Weitere OZ+ Artikel

Warum gelten diese Regionen als Corona-Risikogebiete?

Dort stieg die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen rasch an und liegt bereits höher als im Frühjahr. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt in der Regel, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Auch Aarhus, Aalborg und die Kommunen Esbjerg, Varde und Ringköbing – mit den großen Ferienhausgebieten an der Nordsee – zählen zu den Gebieten, die derzeit über der Schwelle liegen.

Was bedeutet das für Reiserückkehrer aus Dänemark ?

Dänemark-Urlauber, die sich in den Risikogebieten aufhalten, müssen sich vor oder nach der Rückreise auf das Coronavirus testen lassen. Der Test darf jedoch höchstens 48 Stunden vor der Rückreise erfolgt sein.

Auch interessant: Nach Norwegen zum Angeln und Urlaub: Das müssen Deutsche wegen Corona beachten

Droht eine Quarantäne in Deutschland ?

Urlauber, die keinen negativen Test vorweisen können, müssen sich nach der Einreise in Deutschland unmittelbar an ihren Zielort begeben. Sie müssen dort so lange in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis da ist. Fällt es negativ aus, kann der Alltag und das Arbeitsleben wieder normal bestritten werden. Andernfalls gilt eine Quarantänepflicht von 14 Tagen.

Welche Kosten entstehen durch die Reise ins Risikogebiet ?

Der Test ist für Reisende aus Risikogebieten innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise kostenlos und kann zum Beispiel an Flughäfen erfolgen. Das Testergebnis muss – unabhängig davon, ob die Testung vor oder nach Einreise erfolgte – für mindestens 14 Tage nach Einreise aufbewahrt werde. Es muss dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorgelegt werden.

Wichtig: Für die Zeit der Quarantäne besteht für Arbeitnehmer, die in ein Risikogebiet gereist sind, in der Regel kein Anspruch auf Vergütung.

Leser-Umfrage: Haben Sie in den Herbstferien einen Urlaub im Ausland geplant?

Darf ich überhaupt noch nach Dänemark reisen?

Die Reisewarnung ist kein Verbot nach Dänemark zu fahren. Weil Deutschland als epidemiologisch sicher eingestuftes Land gilt, ist die Einreise mit einem gültigen Pass oder Personalausweis weiter möglich. Die Warnung durch die Bundesregierung soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben.

Kann ich jetzt noch meine Dänemark-Reise stornieren?

Positiv für Verbraucher: Die Reisewarnung ermöglicht es Reisenden, ihre Buchungen in der Region um Kopenhagen und Bornholm kostenlos zu stornieren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wie gehen die Reisebüros mit der Reisewarnung um?

Auf die Festlegung der Risikogebiete müssen auch die Reisebüros in MV reagieren: Der Kühlungborner Reiseservice PIT etwa organisiert Tagesfahrten nach Kopenhagen. „Wir haben sofort alle geplanten Reisen und die Fährtickets von Rostock nach Gedser storniert“, sagt Inhaberin Susann Claus. „Die Reisewarnung für Regionen in Dänemark trifft uns finanziell sehr.“

Von Juliane Schultz