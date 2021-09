Kopenhagen

Am heutigen Freitag enden in Dänemark die letzten Corona-Beschränkungen – 18 Monate nach Beginn der Pandemie und der Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Covid-19, die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Erkrankung, wird nicht mehr länger als „gesellschaftskritische Krankheit“ eingestuft.

Niemand muss mehr bei bestimmten Großveranstaltungen wie Begegnungen in der obersten dänischen Fußballliga einen Corona-Pass vorzeigen. Der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist, entfällt auch in den gerade erst wieder eröffneten Diskotheken.

Maskenpflicht wurde schon vor Wochen gelockert

Die Maskenpflicht und andere Corona-Beschränkungen wurden in Dänemark bereits in den vergangenen Wochen und Monaten nach und nach zurückgefahren. Zuletzt durfte zu Monatsbeginn auch das Nachtleben nach anderthalb Jahren wieder öffnen, allerdings zunächst mit der Anforderung, per Corona-Pass auf dem Smartphone Test, Impfung oder Genesung vorzeigen zu können. Diese Anforderung war parallel für Lokale, Fitnessstudios und anderes aufgehoben worden.

Die Entscheidung, die Regeln jetzt ganz aufzuhaben, wurde kürzlich vom sozialdemokratischen Gesundheitsminister Magnus Heunicke getroffen, berichtet der Dänische Rundfunk. Der Entschluss basiere unter anderem auf Ratschlägen von Jens Lundgren, Professor für Infektionskrankheiten und Chefarzt am Kopenhagener Rigshospital. „Die Impfstoffe haben sich bei der Bekämpfung der Epidemie bewährt“, sagt der Wissenschaftler, „das Risiko einer schweren Erkrankung ist jetzt geringer.“

Hohe Impfzahlen machen Lockerungen möglich

Tatsächlich ist der Grund für die endgültige Lockerung also die hohe Impfquote, betonte auch Minister Heunicke in jedem Interview zu dem Thema. Bislang sind mehr als 83 Prozent aller Menschen im Land im Alter von über zwölf Jahren vollständig geimpft worden.

Bei der Einreise aus dem Ausland gelten je nach Herkunftsland oder -region jedoch weiterhin gewisse Einschränkungen: Deutsche Reisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich zum Beispiel nach der Einreise auf Corona testen lassen. Das an Dänemark grenzende Schleswig-Holstein ist davon nicht betroffen.

Doch auch jetzt im September gibt es innerhalb Dänemarks trotz dem Ende „aller Einschränkungen“ weiterhin Bestimmungen, die die Pandemie im Falle des Falles im Schach halten sollen – auch wenn sie eben nicht mehr den Alltag der allermeisten Dänen bestimmen. Die Behörden dürfen beispielsweise Schulen schließen, wenn es dort einen Corona-Ausbruch geben sollte. Und auch die Vorschriften, Bürger in Quarantäne schicken zu können, stehen nach wie vor im Gesetz und könnten rasch auch wieder angewandt werden.

Unklar, wie es weitergeht

Im Herbst und Winter kann es also auch in Dänemark durchaus neue Beschränkungen des Alltags geben. Nach dem gelten Infektionsschutzgesetz müssten härte Coronaregeln dann von einer Mehrheit im Folketing, dem Kopenhagener Parlament, beschlossen werden.

„Erstmals haben wir eine Epidemie mit einer Impfung bekämpft“, sagt der Arzt Jens Lundgren. „Wir wissen nicht, wie lange der Impfstoff wirkt und wie sich das Virus verhält. Daher ist es noch zu früh zu sagen, ob Corona vorbei ist.“

Von Thomas Paterjey/RND/dpa